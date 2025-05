Еди Рама на колена ја пречека Џорџа Мелони: Се прегрнаа топло како вистински пријатели (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерката на Италија, Џорџа Мелони, пристигна во Тирана, а премиерот на Албанија, Еди Рама, како и обично ја пречека на колена, со што уште еднаш ја покажа својата наклонетост кон десничарскиот премиер на Италија, со кого има одлични односи.Мелони пристигна во Албанија на состанок на Европската политичка заедница, организација што ги обединува 47 европски земји, а Рама го пречека италијанскиот премиер клекнувајќи на една нога.

🇦🇱🇮🇹 Albanian PM Edi Rama, host of the EPC Summit in Tirana, knelt before Italian Prime Minister Giorgia Meloni as she arrived on the red carpet. pic.twitter.com/8U0x5d9Gui— kos_data (@kos_data) May 16, 2025

„Не, Еди, тој го прави тоа за да биде помал од мене“, рече Мелони, а потоа се прегрнаа. Ова е необична мала сцена што веќе беше видена минатиот јануари, во Абу Даби, кога Рама ја поздрави Мелони на ист начин.Мелони зборуваше за камп за мигранти што е изграден во Ѓадер, Лежа, во кој ќе бидат сместени државјани на трети земји кои се враќаат од Италија додека не им бидат проверени документите.Мелони, зборувајќи од Тирана, каде што учествува на состанокот, рече дека неодамна не го посетила кампот, но додаде дека работата таму продолжува брзо, што, според неа, покажува дека сè е на вистинскиот пат.„Немав време. Работата продолжува и ова ја покажува и брзината на работата, докажувајќи, како што ветивме, дека сме на вистинскиот пат“, додаде Мелони.Мелони зборуваше и за ситуацијата во Украина, велејќи дека Европската Унија мора да инсистира на сериозен мировен договор, кој ќе има и безбедносни гаранции за Киев.„Не мислам дека ќе бараме алтернативи, но мора да инсистираме на безусловно примирје. Мора да инсистираме на сериозни мировни договори, за да има безбедносни гаранции за Украина. Работиме во таа насока“, рече Мелони.Во моментот на средбата со албанскиот премиер, Еди Рама клекна пред Мелони, гест што го направил и во други прилики.



