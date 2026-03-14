Еди Рама се расправаше со новинари – една новинарка исфрлена од прес

Расправија на прес-конференција во Тирана

Инцидентот се случил вчера во Тирана за време на прес-конференција на премиерот Еди Рама, кога дошло до жестока размена на мислења со новинарката Амброзија Мета.

Според соопштението на мрежата „Безбедни новинари“, дискусијата се однесувала на тема од јавен интерес и прераснала во вербална расправија.

По прекинот на прес-конференцијата, премиерот наводно ја информирал новинарката дека повеќе нема да може да присуствува на неговите идни прес-конференции.

За време на истиот настан, новинарот Иса Мизирај, претседател на Здружението на новинари на Албанија, исто така бил замолен да ја напушти прес-конференцијата по вербална размена.

Реакција од мрежата „Безбедни новинари“

Мрежата „SafeJournalists“ изрази загриженост поради инцидентот и потсети дека остри дебати меѓу новинарите и јавните функционери се нормален дел од демократската контрола.

Според нив, повторените ситуации во кои новинари се исклучуваат од прес-конференции или се стигматизираат критички медиуми можат да создадат преседан што го поткопува еднаквиот пристап до информации од јавен интерес.

Во соопштението се посочува и на реториката користена за време на прес-конференцијата кон одредени медиуми.

Мрежата предупреди дека честата употреба на терминот „tenxhere“ („зовриен котел“) за одредени медиуми во албанскиот контекст има навредлива конотација и може да придонесе за стигматизација на критичкото новинарство.

Дополнително, беше изразена загриженост и поради обвинувањата дека две медиумски куќи се вклучени во криминални активности, како што се перење пари или даночна евазија, без да бидат презентирани докази.

Од мрежата посочуваат дека ваквите обвинувања треба да се разгледуваат од надлежните институции, со почитување на правната процедура и презумпцијата на невиност.

„Јавните обвинувања за криминални активности изнесени од шеф на влада без докази можат да создадат дополнителен притисок врз медиумите“, се наведува во реакцијата.

Мрежата ги повика властите во Албанија да обезбедат еднаков и транспарентен пристап за сите новинари до официјални медиумски настани и сите обвинувања против медиумите да се решаваат исклучиво преку институционални канали.

Мрежата „SafeJournalists“ ја сочинуваат Хрватското здружение на новинари, Здружението на новинари на Косово, Здружението на новинари на Македонија, Здружението на новинари на БиХ, Независното здружение на новинари на Србија и Медиумскиот синдикат на Црна Гора.