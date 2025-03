Еди Џордан ненадејно почина

0 SHARES Сподели Твитни

Еди Џордан, легендарен сопственик на независен тим во светот на Формула 1, почина на возраст од 76 години. На крајот од 2024 година му беше поставена дијагноза за рак на простата, која со текот на времето метастазираше на ‘рбетот и карлицата. „Со длабока тага информираме за заминувањето на Еди Џордан, познат по неговата улога како сопственик на тим во Формула 1 и телевизиски коментатор. Тој почина мирно, окружен со своите најблиски во Кејп Таун на 20 март 2025 година,“ стои во изјавата на неговото семејство.

Автомобилската кариера на Џордан започна како возач, прво во картинг натпреварите во Ирска, а потоа и во Формула Форд во 1974 година. Натпреварувајќи се во Формула 3 и Формула Атлантик, и кратко време во европската Формула 2, тој исто така служеше како тест возач за Мекларен. Неговите таланти не беа ограничени на возењето.

Еди Џордан го постави своето име со изненадувачкиот успех на тимот Еди Џордан Рејсинг. Со болидот дизајниран од Гери Андерсон, тимот во 1991 година го надмина очекувањата и се позиционираше на петтото место во конкуренцијата на конструкторите. Тимот привлече внимание уште од првата сезона, исто така претставувајќи го Михаел Шумахер, кој подоцна ќе стане седумкратен светски шампион. Најголем резултат тимот постигна на Големата награда на Белгија во 1998 година, со победата на Дејмон Хил и второто место на Ралф Шумахер. До крајот на 1999 година, тимот беше трет меѓу конструкторите. По 2005 година, тимот преживеа неколку ребрендирања, вклучувајќи Мидленд, Спајкер, Форс Индија и Рејсинг Поинт, за конечно да стане Астон Мартин.

Покрај автомобилската индустрија, Еди беше важна фигура и во медиумите, популарен како коментатор. Во 2023 година, заедно со Дејвид Култхард, го започна подкастот „Формула за успех“.

