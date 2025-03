Еди Џордан почина – SPORTCLUB.mk

0 SHARES Сподели Твитни

Еди Џордан, кој остави длабока трага како првиот успешен сопственик на независен тим во Формула 1, почина на 76 години. На крајот од 2024 година, тој откри дека му е дијагностициран рак на простата, кој потоа метастазирал на неговиот ‘рбет и карлицата. “Семејството со тага ја споделува веста за смртта на Еди Џордан, истакнат поранешен сопственик на тим во Формула 1 и телевизиски аналитичар. Замина мирно, опкружен со своите сакани во Кејп Таун, на 20 март 2025 година во раните утрински часови,” се наведува во соопштението на неговото семејство.

Неговото патешествие во автомобилскиот свет започна како возач – почнувајќи со картинг во Ирска, а потоа продолжувајќи во Формула Форд во 1974 година. Џордан се натпреваруваше и во Формула 3 и Формула Атлантик, со кратко време во европската Формула 2, а исто така беше тест возач за Мекларен. Меѓутоа, не само возењето, туку и неговите други таленти излегоа на преден план.

Еди Џордан го формира своето име со презентирањето брз успех преку Еди Џордан Рејсинг. Со болид дизајниран од Гери Андерсон, тимот во 1991 година ги надмина сите очекувања, завршувајќи на петтото место меѓу конструкторите. Собирајќи внимание уште од првата сезона, тимот го направи деби на Михаел Шумахер, кој подоцна ќе премине во Бенетон и ќе стане седумкратен светски шампион. Тимот го оствари најголемиот успех во 1998 година во Белгија, кога Дејмон Хил и Ралф Шумахер финишираа прв и втор. До крајот на 1999 година, тимот обезбеди трето место меѓу конструкторите. Тимот остана активен до 2005 година, а потоа претрпе неколку промени на имињата, вклучувајќи Мидленд, Спајкер, Форс Индија и Рејсинг Поинт, за на крајот да стане Астон Мартин.

Освен што се посвети на автомобилската индустрија, Еди беше важна фигура и во медиумите, популарен како коментатор, а во 2023 година заедно со Дејвид Култхард го лансираше подкастот “Формула за успех”.

