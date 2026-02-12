Една „грешка“ во пасошот може да предизвика голем проблем за патниците: Не станува збор за датумот на истекување

0 SHARES Сподели Твитни

Истечениот пасош не е единствениот проблем што може да ги расипе плановите на патниците. Постои уште една непријатност што може да ја доживеете ако патувате во одредени земји.

Повеќето луѓе се запознаени со фактот дека за повеќето дестинации, пасошот мора да важи најмалку три месеци по планираниот датум на пристигнување или враќање, иако правилата варираат во зависност од земјата што ја посетувате. Она што можеби не го знаете е дека може да ви биде одбиен влез во авионот ако се утврди дека вашиот пасош има премалку празни страници.

Една помалку позната политика во многу земји, особено во Африка, Азија и Блискиот Исток, бара патниците да имаат од две до четири празни страници со виза или поштенски марки во нивните пасоши. Некои авиокомпании може да ви одбијат да влезете во авионот ако вашиот пасош не ги исполнува условите.

Земјата на која ѝ се потребни најмногу празни страници е Намибија, каде што се очекува да имате шест празни страници во вашиот пасош. Печатот во Намибија зафаќа речиси цела страница, а доколку ви треба продолжување на дозволата во оваа јужноафриканска земја, ќе ви стават печат на дополнителна страница.

Други земји кои бараат три празни страници во пасошот се Боцвана, Мозамбик, Замбија, Брунеи, Јужна Африка и Мадагаскар. За патници кои посетуваат дестинации како што се Бахамите, Куба, Кина, Сингапур или Индија, ќе треба да се осигурате дека имате две празни страници.

Експертите препорачуваат секогаш да патувате со најмалку две празни страници во вашиот пасош за да обезбедите непречено патување. Добрата вест е дека собирањето марки додека патувате низ Европа брзо станува минато.

Во октомври 2025 година, Европската Унија започна со воведување на својот Систем за влез/излез (EES), нова алатка за дигитално управување со границите што евидентира биометриски податоци, како и датуми на влез и излез на државјани кои не се членки на ЕУ.

Ова значи дека рачното печатење на пасошите постепено ќе биде целосно заменето со дигитален скрининг. Со оглед на тоа што целосно ќе се спроведе до април 2026 година, сите 29 земји од Шенген-зоната треба целосно да го укинат мастилото.

