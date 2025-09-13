Една група луѓе никогаш не треба да јаде лук: Проверете дали сте и вие еден од нив

0 SHARES Сподели Твитни

Храната има значително влијание врз нашето здравје,а одредени намирници не треба да се комбинираат со лекови.

Г-ѓа Милена Милојевиќ,специјалист фармацевт од Фармацевтската комора на Србија,во интервју за “Mondo” откри дека некои намирници не треба да се консумираат доколку веќе земате одредени лекови.

Здравата и урамнотежена исхрана игра клучна улога во одржувањето на здравјето,превенцијата на болестите и подобрата контрола на постоечките болести.Исхраната исто така има големо влијание врз ефикасноста на терапијата со лекови.Некои видови храна имаат важни интеракции со лекови,што може да влијае на третманот.Затоа е важно да се знае кога да се зема лекот во однос на оброкот.

Здравата исхрана го обезбедува телото со потребните витамини,минерали,диетални влакна и здрави масти,кои се неопходни за зачувување на здравјето на имунолошкиот систем,срцето,крвните садови,органите за варење и менталното здравје.Важно е да се истакне дека нездравата исхрана може негативно да влијае на менталното здравје и да предизвика депресија,иако за тоа ретко се зборува.

Мора да бидете внимателни

„Кај луѓето кои страдаат од напади на мигрена,храната како старо сирење,црвено вино, суво месо,агруми и кофеин може да предизвика напади на мигрена.Многу состојки на храната може да реагираат со лекови,што може да предизвика несакани ефекти на лекот или на од друга страна,да го намалат го терапевтскиот ефект на лекот. На пример, поголеми количини лук може да го зголемат крварењето кај пациентите третирани со антикоагуланси“, вели Милојевиќ.

