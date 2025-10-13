Една држава им плаќа 14 илјади евра на граѓаните за да стапат во брак

0 SHARES Сподели Твитни

Во Јужна Кореја, каде што бракот станува редок, владата одлучи да интервенира – кој ќе се венча, добива плата.

Додека младите луѓе низ целиот свет го одложуваат бракот поради пари и кариери, оваа земја одлучи да ја сврти ситуацијата наопаку – и тоа со готовина.

Владата и локалните власти на Јужна Кореја сега буквално им плаќаат на граѓаните да се венчаат, нудејќи бонуси и субвенции во вредност од по неколку илјади долари.

Најголемата програма доаѓа од Бусан, каде што локалната самоуправа нуди до 20 милиони вони, што е околу 14.700 американски долари, на млади парови кои ќе се венчаат.

Дополнително, паровите можат да добијат дополнителни стимулации – 500 илјади вони за состанување, 1 милион за свршувачка, па дури и 10 милиони вони како грант за меден месец.

Во главниот град Сеул, почнувајќи од следната година, секој што ќе регистрира брак ќе добива 1 милион вони како „почетен фонд“ за заеднички живот.

Помалите области, како што се Геочанг и Сунчанг, се обидуваат да привлечат млади парови да се венчаат и да се населат со нив, нудејќи дури 10 милиони вони за брак и живеење во локалната заедница.

Зошто сето ова?

Стапката на бракови во Јужна Кореја падна на најниско ниво во историјата. Сè повеќе млади луѓе избегнуваат брак поради трошоци, стрес и несигурност на работното место.

Затоа владата одлучи да го претвори бракот во државен проект, бидејќи без брак нема иднина.

Сакаме да ги отстраниме финансиските пречки и да ги охрабриме младите луѓе да го направат првиот чекор – вели Министерството за родова еднаквост и семејство.

Државата како Купидон

Корејските медиуми веќе на шега пишуваат дека владата станала „новиот Купидон со банкарска сметка“.

И додека некои тврдат дека љубовта не треба да се мери со пари, други велат – ако им помага на повеќе луѓе да стапат во брак, зошто да не?

Во Јужна Кореја, бракот повеќе не е само чин на љубов, туку стана и економски потег. И како што стојат работите, другите земји наскоро може да почнат да го следат примерот, бидејќи кога бракот се исплати, нацијата полесно дише.

Пронајдете не на следниве мрежи: