Една едноставна промена значително го намалува ризикот од депресија

Неколку едноставни активности или дури и спиење наместо гледање телевизија би можеле значително да го намалат ризикот од депресија во средните години, покажа нова студија.

Заменувањето на само еден час гледање телевизија со други активности, како што се спорт, слободно време, прошетка или спиење, може да го намали ризикот од развој на тешка депресија. Ако половина час гледање телевизија го замените со спортување, ќе го намалите ризикот од депресија за 18 проценти. Кај постарите лица, оваа едноставна промена го намалува ризикот за речиси 30 проценти.

Слично намалување на ризикот од депресија е забележано кога еден час гледање телевизија е заменет со сон. Резултатите од истражувањето се објавени во стручното списание „Европска психијатрија“ .

„Овие наоди ја поддржуваат промоцијата на различни физички активности кај оваа возрасна група. Намалувањето на времето поминато пред телевизор може да биде особено ефикасна стратегија за јавно здравје за лицата на средна возраст и постарите лица. Иако не се пронајдени значајни ефекти кај младите возрасни, поттикнувањето на активен животен стил останува важно, бидејќи раната физичка активност го предвидува идното однесување“, наведоа тие.

Експертите со години предупредуваат дека седечкиот начин на живот може да го зголеми ризикот од голем број сериозни здравствени проблеми, вклучувајќи дебелина, дијабетес тип 2, рак, па дури и прерана смрт.

Тимот од Универзитетот во Гронинген вели дека не станува збор само за времето поминато во мирување. Ментално пасивните активности, како што е гледањето телевизија, можат да го зголемат ризикот од депресија поради дисрегулација на допамин, поголема консумација на нездрава храна и социјална изолација.

Неодамнешна студија покажа дека секој дополнителен час гледање телевизија е поврзан со пет проценти зголемен ризик од депресија.

„Затоа, насочувањето кон гледањето телевизија, наместо кон вкупното време поминато во седење, може да понуди поспецифична и поефикасна основа за интервенции“, заклучи тимот.

