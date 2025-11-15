Една едноставна храна од кујната ги брише брчките дури и подобро од колагенот – секој ја има при рака

0 SHARES Сподели Твитни

Ги брише брчките лесно, евтино и ефикасно.

Една едноставна кујнска состојка ги брише брчките дури и подобро од колагенот – и секој ја има при рака.

Во светот на негата на кожата, видовме сè. Од едноставни хидратантни лосиони до третмани за лице со сперма од лосос. Постојат многу чудни и прекрасни козметички производи од кои можете да изберете. Но, сега, се тврди дека еден изненадувачки зеленчук би можел да биде најдоброто тајно оружје против стареење, особено за оние над 30 години.

Тоа е кромидот.

Истиот тој кромид, благодарение на неговата импресивна содржина на витамин Ц и сулфур, создава единствена комбинација во борбата против брчките. Сулфурот, одговорен за остриот мирис на кромидот, има потенцијал да го зголеми производството на колаген во нашето тело. Имено, протеин кој е особено изобилен во нашата кожа. Сепак, по 30-тата година, нашите природни нивоа на колаген почнуваат да опаѓаат, што доведува до брчки и фини линии. Како добар извор на витамин Ц, кромидот може да го поддржи градењето и одржувањето на колагенот.

Експертите исто така сугерираат дека бакарот, манганот и цинкот се три други хемикалии кои го менуваат начинот на живот и можат да го зголемат производството на колаген. Тиквата и брокулата се меѓу храната што е особено пофалена за ова.

Овие козметички производи исто така помагаат

Различни студии, исто така, препорачуваат производи за убавина на база на колаген за борба против брчките, но изборот на вистинскиот може да направи разлика. Самиот колаген е голема молекула која не може да навлезе во површинскиот слој на кожата освен ако не е во форма на „хидролизиран колаген“. Тој е составен од многу помали фрагменти кои се справуваат со видливи знаци на стареење однадвор, но сепак не можат длабоко да навлезат во составот на кремите и маските.

Експертите претходно објаснија: „Не трошете пари за купување маски, креми и серуми со колаген бидејќи единствената придобивка што ќе ја добиете од директно нанесување на колаген на кожата е многу минимална хидратација.“

Единствените маски за лице, креми и серуми кои ефикасно делуваат се про-колагенските производи или оние што содржат пептиди што го зголемуваат производството на колаген. Експертите, сепак, препорачуваат зголемување на нивото на колаген со земање додатоци. Тие се апсорбираат во крвотокот побрзо, ефикасно се борат против знаците на стареење одвнатре, а исто така го подобруваат и здравјето на ноктите. Други истражувања дури сугерираат дека тие можат да ја подобрат мускулната маса, иако степенот е сè уште неизвесен, објавува „Мирор“.

