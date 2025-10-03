Една навика за спиење може да го загрози здравјето на мозокот – не е тоа што мислите

0 SHARES Сподели Твитни

Сонот е неопходен за здравјето на мозокот, емоционалната рамнотежа и отпорноста на телото. Иако многу луѓе инвестираат во квалитетни душеци, рутини за спиење и тивка соба, помалку е познато дека одредени вечерни навики можат тивко да го нарушат нашето здравје без ние дури и да го сфатиме тоа.

Неврологот Баибинг Ченг предупредува на неколку секојдневни навики што никогаш не ги практикува пред спиење, бидејќи тие можат да ја компромитираат функцијата на мозокот на долг рок, па дури и да предизвикаат сериозна штета.

Имено, тој предупредува зошто треба да избегнувате миризливи свеќи и советува да не ги палите пред спиење. Тој вели дека ова не е само опасност од пожар, туку дека миризливите свеќи можат да предизвикаат трајно оштетување на мозокот.

„Никогаш не би оставил свеќи запалени кога одам во кревет. Ова е повеќе од само ризик од пожар, бидејќи миризливите свеќи можат да ослободат честички и испарливи органски соединенија што можат да влијаат на здравјето на вашиот мозок со текот на времето, особено со лоша вентилација“, рече тој.

Испарливите органски соединенија (VOC) се хемикалии што лесно испаруваат на собна температура и можат да придонесат за загадување на воздухот и здравствени проблеми. Една студија објавена во Nature Communications во 2024 година наведува дека овие хемикалии можат да имаат „значајни негативни ефекти“ врз здравјето на луѓето.

Истражувачите, исто така, забележаа дека не само што можат да предизвикаат респираторни проблеми, туку можат да го зголемат и ризикот од рак. Посебна студија објавена претходно оваа година покажа дека загадувањето со свеќи може да доведе до когнитивен пад.

Студијата истакна значително когнитивно оштетување кај испитаниците по изложеност на чад од свеќи. Наодите, објавени во списанието Nature Communications, детално наведуваат дека дури и привремениот контакт со загадување со честички може да се меша во способноста на лицето да ги обработува емоциите или да се фокусира на задачи.

„Нашата студија дава убедливи докази дека дури и краткорочната изложеност на честички може да има непосредни негативни ефекти врз мозочните функции неопходни за секојдневните активности, како што е неделното пазарување во супермаркет“, рече д-р Томас Фаерти од Универзитетот во Бирмингем.

Покрај предупредувањето за свеќите, неврологот Ченг сподели уште две навики што ги избегнува за здравјето на својот мозок.

„Не се туширам со топла вода. Знам дека има луѓе кои сакаат да ја свртат рачката до крај и да стојат под топол туш 20 до 30 минути, што можеби не е добро за вас. Тоа е затоа што изложеноста на многу топла вода може да предизвика ширење на крвните садови, а стоењето исправено во затворен, влажен простор може да предизвика собирање на крвта во нозете“, рече тој.

Тоа значи дека помалку крв стигнува до вашата глава, а кога немате доволно крв во мозокот, можете да се онесвестите. Како невролог, тој го забележува ова релативно често, главно кај постари лица, но понекогаш и кај помлади луѓе, и истакнува дека луѓето доаѓаат со повреди на мозокот и вратот, па дури и крварење во мозокот.

„Значи, ако го правите ова, барем осигурајте се дека пиете доволно вода секој ден. Обидете се да не се туширате предолго“, рече тој.

Тој, исто така, предупреди против мешање на кофеин и алкохол бидејќи е многу опасно.

„Ова е затоа што кофеинот ве прави да се чувствувате будни, но алкохолот сепак го забавува времето на реакција и проценка, а тоа е опасно несовпаѓање што може да доведе до несреќи. Сум видел невролошки итни случаи како резултат на ова, па ако пиете алкохол, обидете се да го комбинирате со вода“, додаде тој.

