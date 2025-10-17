Една од највалканите предмети во домот: Можете да дезинфицирате даска за сечење со лимон и сол

0 SHARES Сподели Твитни

Даските за сечење се одлични за сечење и сервирање храна, но остатоците од храна во пукнатините на дрвото ги прават да изгледаат повалкани отколку што изгледаат. Сепак, можете да го решите овој проблем со помош на лимон и сол.

Тие исто така можат да помогнат во спречувањето на вкрстена контаминација помеѓу храната, при што професионалците користат даски со различни бои за подготовка на различна храна.Сепак, дури и тогаш, тие треба правилно да се дезинфицираат за да се избегне оштетување. Сепак, не секогаш ќе мора да се потпирате на хемиски и комерцијални средства за чистење.

Еден потенцијален проблем со користењето дрвени даски за сечење е тоа што тие обезбедуваат место за криење на микроскопски бактерии, што пак претставува ризик за вашето здравје.

Многу е важно да се запомни дека даските за сечење се направени од различни материјали, па затоа треба да се чистат со соодветни состојки во зависност од материјалот. Ако не се чистат правилно, дрвените даски можат да содржат штетни бактерии.

Значи, исечете лимон на половина и исцедете го неговиот сок на даската, а потоа нанесете малку сол. После тоа, земете половина лимон и втријте ја солта во даската со него, па исплакнете ја даската под млаз вода. Солта ќе се раствори во абразивна паста, осигурувајќи дека сите бактерии што се наоѓаат во гребнатинките ќе бидат уништени.

Лимонот може да помогне и во освежувањето на вашата даска за сечење, оставајќи ја да мириса свежо. Солта може да помогне во чистењето на дрвените површини поради нејзините абразивни својства, помагајќи во отстранувањето на нечистотијата и остатоците од храна од штицата.

Додека солта помага при триење, лимонот содржи киселина и има својства за чистење што помагаат во омекнувањето и отстранувањето на дамките, како и во убивањето на скриените бактерии. Ова се случува поради порозната природа на дрвото, кое може да се заглави во влакната и пукнатините на даската.

Дрвото, исто така, апсорбира влага, што им помага на бактериите на даската да растат. За да се спречи развојот на скриени бактерии, треба редовно да ја миете и сушите вашата штица за сечење. Чувањето на даската на ладно и суво место, исто така, ќе го ограничи растот на бактериите.

Пронајдете не на следниве мрежи: