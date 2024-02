Една од најголемите убавици ги покажа лузните по операцијата: „Ќе се гордеам со нив“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Таа е меѓу најуспешните и најубавите супермодели на сите времиња.

View this post on Instagram A post shared by Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Поранешниот супермодел Паулина Поришкова (58) , која на крајот на минатата година се најде на насловната страница на чешкиот магазин „Elle“ позирајќи гола , не се откажува од желбата да ги мотивира жените да стареат природно и да се чувствуваат одлично во сопствената кожа.

Паулина го истакнува својот природен изглед и не ги крие секојдневните работи од животот со искривената слика на социјалните мрежи, па се огласи и по операцијата на колкот и гордо покажа нови лузни на телото.

Фотографиите се направени седум дена по операцијата, а поранешната манекенка им ја отвори душата на своите следбеници.

„Кога одев на операција не можев а да не мислам на лузните, но немам желба за нови. На одмор постојано се збогував со мазната кожа на колковите… Лекарите ме предупредија во однапред дека засеците треба да бидат покриени три дена и дека кога ќе се отстрани заводничката ќе изгледа грутка. Ја проучував положбата на засеците, конците и се восхитував на работата на вештите лекари. Како да не е до за мене…“

View this post on Instagram A post shared by Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

“Знам дека овие лузни ќе станат дел од мене. Ќе ме потсетуваат на старата болка и новите победи. Ќе ми се спојат други натписи на телото и умот – видливи и невидливи. И како и сите други лузни, внатре и надвор, ќе прифатете ги.Ќе се гордеам со нив“, изјавила Паулина, која била оперирана поради истрошената ‘рскавица на колковите.

View this post on Instagram A post shared by Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Пронајдете не на следниве мрежи: