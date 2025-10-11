Една честа навика води до побрзо стареење

0 SHARES Сподели Твитни

Сите знаеме дека квалитетниот сон е добар за нашето здравје, а експертите советуваат да спиете од седум до девет часа навечер. Се испостави дека лошиот сон, кој е честа навика кај многу луѓе, не само што ве прави да се чувствувате поспано, туку може да предизвика и побрзо стареење.

Ова го докажа истражувањето спроведено од Институтот Каролинска од Шведска. Во истражувањето учествувале повеќе од 27.000 луѓе од Велика Британија на возраст меѓу 40 и 70 години. Научниците анализирале податоци од МРИ скенирања на нивниот мозок и однесување за време на спиењето.

Тие откриле дека луѓето кои имале слаб сон имале значително постар мозок од очекуваното врз основа на нивната возраст. Ова води до губење на мозочното ткиво, истенчување на кортексот и оштетување на крвните садови.

Секако, возраста на мозокот што е постара од вашата вистинска возраст значи дека стареете брзо, што може да доведе и до побрз когнитивен пад, поголем ризик од деменција, па дури и поголем ризик од прерана смрт.

Добрата вест е дека можете да го решите овој здравствен проблем со промена на вашите навики за спиење. Погрижете се да спиете од седум до девет часа секоја вечер, ограничете го внесувањето кофеин и алкохол и минимизирајте ја употребата на електронски уреди пред спиење.

Пронајдете не на следниве мрежи: