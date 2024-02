Едниот е канцелар, другиот сенатор – кој е Германец, а кој Американец

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот сенатор Крис Кунс и германскиот канцелар Олаф Шолц се сретнаа денеска во Вашингтон, фотографирајќи се – на задоволство на двајцата.

Се чини дека американскиот сенатор и германската канцеларка имаат многу заедничко, а главната карактеристика е нивниот речиси идентичен физички изглед.

„Wer ist wer“, се пошегува Кунс, прашувајќи „Кој е кој? на германски јазик.

Прекрасно е да се види некој кој личи на мене повторно“, напиша канцеларката Шолц на платформата X.

Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

Двајцата не само што се постари – 60 и 65 – или иста висина – близу 175 см – туку споделуваат и љубов кон политиката и чувство на итност да испратат поголема воена помош во Украина, пишува bbc.

Имено, Шолц во петокот пристигна во Вашингтон на планирана средба со американскиот претседател Џо Бајден за да ја поттикне поддршката за Украинците и да го истакне ризикот од неиспраќање поголема помош.

Во четвртокот тој се сретна со сенаторот и другите пратеници за да им ја испрати истата порака.

Посетата на Шолц доаѓа додека пратениците се „тепаат“ да доделат поголема помош за Украина и Израел поради силно противење од републиканците.



