Едниот ставен во притвор, другиот остар кон Западот: Зошто Путин ги испрати овие луѓе на преговори за Украина?

Еден ден откако официјални лица од САД и Украина се сретнаа за понатамошни преговори со цел постигнување прекин на огнот во руско-украинската војна, денеска во Ријад започна состанокот на руската и американската делегација , а рускиот претседател Владимир Путин предизвика вознемиреност со неговиот избор на претставници.Преговорите меѓу двете делегации почнаа утрово во Ријад, но имињата на членовите на рускиот тим изненадија многумина.Во тимот на Кремљ е Сергеј Беседа . Во раните фази на руската офанзивна војна во Украина, кружеа гласини дека Путин го ставил Бесед во домашен притвор.Според извештаите, Путин се обидувал да фати крт во ФСБ кој објавувал информации на Запад. Путин, наводно, се сомневал дека протекувањето е одговорно за катастрофата на руското бојно поле.Исто така, постојат тврдења дека Путин бил вознемирен поради Беседа бидејќи неговиот оддел му обезбедувал на Кремљ слабо разузнавање. Беседа беше началник на Петтиот оддел на ФСБ и наводно одиграл клучна улога во раните фази на големата офанзивна војна.Истражувачкиот новинар Андреј Солдатов во април 2022 година тврдеше дека Беседа од домашен притвор бил префрлен во озлогласениот затвор Лефортово.Не е потврдено дали Беседа минала во домашен притвор или во затвор. Западните разузнавачки претставници беа скептични за тврдењата од 2022 година, според Вашингтон пост. Беседа сега работи како советник на директорот на ФСБ Александар Бортников.Кога во 2013 година избувнаа про-ЕУ протести во Киев, Украина, Беседа пристигна во градот и ја повика администрацијата на претседателот Виктор Јанукович да употреби смртоносна сила против бунтовниците, изјавија украинските власти за Пост.Според новинската агенција АФП, ФСБ во 2014 година признала дека Беседа бил во Киев за време на репресијата видена во врска со проевропската револуција.Беседа, наводно, ја започнал својата кариера во КГБ во 1970-тите и водел операции во Украина, Грузија и други поранешни советски републики.The US, Russia Talks Began in Saudi Arabia The much awaited talks between Russia and the United States have begun on how to resolve the #Ukrainian conflict in Riyadh, Saudi Arabia.The Russian delegation is led by Grigory Karasin, head of the Federation Council Committee on… pic.twitter.com/DDyS1Y5zrq— BN Adhikari (@AdhikariBN) March 24, 2025Изборот на Беседа е доведен во прашање бидејќи тој не доаѓа директно од институција која традиционално е вклучена во дипломатското одлучување, пренесува АФП. На пример, Беседа нема никаква улога ниту во Министерството за одбрана, ниту во МНР.Од истата причина, изненадувачки е што Русија во Ријад ја претставува Григориј Карасин.Карасин е дипломат, но моментално не работи во министерството, туку како сенатор во Советот на федерацијата, горниот дом на Думата. Карасин претходно, меѓу другото, беше заменик-министер за надворешни работи на Русија.Како заменик министер за надворешни работи, Карасин даде остри изјави кон Западот. Кога ЕУ воведе санкции кон Русија во 2014 година, Карасин рече дека тие се самопоразуваат и ја туркаат украинската криза во ќорсокак.Кога САД испратија воени советници во Украина како обучувачи во 2015 година, Карасин зазеде тврд став. Тој рече дека Русија ќе ги протера своите војници од Украина.„Знаеме дека стотици американски војници и војници на НАТО планираат да дојдат во Украина за да ја обучуваат Националната гарда. Ќе се формираат кампови за обука не само во западните делови на земјата. Ова е опасен развој на настаните. Имаме намера да извршиме притисок врз сите странски и нелегални воени единици од Украина“, рече Карасин.Присуството на Карасин може да значи дека Кремљ се обидува да ја наметне својата волја на мировниците.Во Европа и во неколку други земји се разговараше за испраќање мировни сили во Украина по потпишувањето на мировниот договор. Русија изјави дека не прифаќа присуство на мировни сили.Во врска со преговорите кои се во тек, Карасин рече дека се надева на „извесен напредок“, пренесува АФП.



