Едногодишно дете е пронајдено под урнатините: Жесток руски напад врз Украина, шест лица се ранети – има мртви (ФОТО)

Рускиот напад одзеде пет животи, вклучувајќи и едногодишно дете.Пет лица загинаа, меѓу кои и едногодишно дете, а шест беа ранети во рускиот напад врз градот Прилуки, во Черниговската област, изјави утрово гувернерот на таа област, Вјачеслав Чаус.„Вечерва непријателот го нападна градот Прилуки со беспилотни летала. Куќите во станбената зона беа оштетени од експлозии“ , рече тој на Телеграм, објави Укринформ.Според него, меѓу загинатите имало две жени и едногодишно дете кое било пронајдено под урнатините.

At night in the town of Priluki (Chernihiv region), the Russian army killed 5 civilians, including 1 child with drones.

Every night Russia kills sleeping civilians in Ukraine. How about a response to this?

Trump does not want to talk to Putin about this? pic.twitter.com/d0TIkLaARZ

