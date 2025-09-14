Едноставен додаток за појадок кој го штити здравјето на мозокот и меморијата

0 SHARES Сподели Твитни

Сo доаѓањето на есента и посвежите утра, малку е она што е толку утешно како топла чинија овесна каша. Овој појадок не само што е заситувачки и разноврсен, туку со еден едноставен додаток, може да стане и моќен сојузник за здравјето на вашиот мозок. Експертите се согласуваат дека боровинките се клучна состојка што го носи појадокот на следно ниво, подобрувајќи го фокусот и меморијата, пишува shefinds.com.Покрај нивната природна сладост, овие ситни бобинки се полни со хранливи материи кои директно ја поддржуваат когнитивната функција. Двајца експерти, диететичарот Крутика Нанавати и медицинската сестра Лорен Тејер, издвоија еден вид бобинка што е идеална за јадење со овесна каша. И двете истакнуваат дека боровинките, благодарение на нивната антиоксидантна содржина, се еден од најздравите додатоци во вашата утринска овесна каша.Боровници како заштита на мозокот„Боровинките имаат многу висока концентрација на антиоксиданси“, објаснува Тајер, додавајќи: „Ова помага во балансирањето на слободните радикали и потиснување на оксидативниот стрес во телото. Докажано е дека оксидативниот стрес го забрзува процесот на стареење на мозокот и резултира со слаба функција на мозокот.“Со други зборови, додавањето шака боровинки во овесната каша не е само прашање на вкус, туку стратешки потег за подобар почеток на денот за вашиот мозок.Предности на долгорочната меморијаНанавати се согласува со ова, истакнувајќи дека бројни студии потврдиле дека боровинките ги подобруваат когнитивните способности и меморијата.„Како што старееме, нашите мозоци природно почнуваат да се влошуваат, што резултира со когнитивни нарушувања како што се губење на меморијата и намалена извршна функција. Сепак, антиоксидансите во боровинките можат да помогнат во заштитата од ова влошување со намалување на оксидативниот стрес и воспалението“, вели таа.Но, придобивките одат подалеку од тоа. Редовното консумирање боровинки може да обезбеди и долгорочна заштита. „Студиите сугерираат дека консумирањето боровинки може да има и заштитен ефект против невродегенеративни болести како што се Алцхајмеровата и Паркинсоновата болест“, додава Нанавати.„Флавоноидите во боровинките можат да ја преминат крвно-мозочната бариера и да се акумулираат во областите на мозокот одговорни за меморијата и учењето, потенцијално забавувајќи ја прогресијата на овие болести“, истакнува диететичарот за SheFinds.

