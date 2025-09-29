ЕДНОСТАВЕН МЕТОД: Еве како да ги растете вашите собни растенија во вода

0 SHARES Сподели Твитни

Одгледувањето растенија во вода може да биде лесен и забавен начин да внесете зеленило во вашиот дом, особено ако немате многу време за одржување на традиционалните растенија. Еве неколку чекори што можете да ги следите за успешно одгледување растенија во вода:

Избор на растенија: Изберете здрави растенија кои ќе напредуваат во вода. На пример, можете да изберете растение во саксија, бамбус, филодендрон или бршлен.

Како да одгледувате растенија во вода?

Сад: Земете здраво парче растение долго околу 15-20 см, исечете го веднаш под јазолот на листот и ставете го во чист сад со вода. Важно е корените да бидат потопени, но листовите да останат над водата. Користете декоративни стаклени тегли, мали аквариуми или други стаклени садови што ги имате при рака.

Вода: Користете нехлорирана вода за вашите растенија, по можност на собна температура. За најдобри резултати, можете да користите стоечка вода од чешма што била на собна температура преку ноќ. Обавезно менувајте ја водата во вашите водни растенија во затворен простор најмалку еднаш неделно до еднаш на секои 15 дена, за да избегнете размножување на комарци и формирање на алги.

Светлина: Поставете го растението во близина на прозорец каде што може да добие доволно светлина. Листовите не треба да бидат потопени во вода, туку само корените. Ова ќе му помогне на растението да расте здраво и силно.

Ѓубриво: Можете да користите специјални ѓубрива за хидропонско одгледување, кои ги додавате во водата за да го поттикнете здравиот раст на коренот на растението.

Овој едноставен метод на одгледување растенија во вода ви овозможува да уживате во зеленилото без многу напор и грижа за одржување на класични саксии со земја.

Пронајдете не на следниве мрежи: