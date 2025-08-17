Едноставен ТЕСТ за личноста: Изберете една слика и откријте колку сте љубоморни – резултатот ќе ве изненади

0 SHARES Сподели Твитни

Љубомората е емоција што сите ја доживуваме – некои ја признаваат, други ја кријат, но ретко кој е целосно имун на неа. Овој тест за личност може да ви помогне подобро да разберете како ја покажувате љубомората и како да се справите со неа.Сè што треба да направите е да ја погледнете оваа слика и да изберете една од трите понудени слики. Токму овој избор може да открие порака во вас која е длабоко во потсвеста.Слика 1Повремено чувствувате бран на несигурност, но реагирате и продолжувате да верувате. Не останувате заробени во сомнеж.Обично разговарате за сè и разјаснувате што ви се случува во главата. Тоа помага да ја зајакнете вашата врска. Знаете дека љубомората е човечка емоција, но не дозволувате таа да ви го контролира животот.Слика 2Љубомората често владее со вашиот живот. Навикнати сте да го контролирате вашиот партнер или постојано да го следите што прави. Се плашите дека ќе ве замени некој друг, но не сфаќате дека тоа е само ваша имагинација.Поради овие чувства, ги проверувате нивните работи, го ограничувате нивниот контакт или постојано барате објаснувања. Тоа посесивно однесување ја нарушува вашата врска.Слика 3Љубомората ви се чини како извор на вознемиреност во врските. Секогаш барајте предупредувачки знаци или толкувајте ги безопасните ситуации како големи закани.Иако не реагирате импулсивно, сомнежот постојано ви се влева во умот, па затоа се чувствувате принудени да направите сцена или да му поставите прашања на партнерот. Така, предизвикувате тензија и постепено ја еродирате довербата во врската.

Пронајдете не на следниве мрежи: