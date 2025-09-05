Едноставен трик со вода кој може да ви помогне да ослабнете

0 SHARES Сподели Твитни

Водата истовремено нè хидрира, ни дава енергија и поддржува речиси секоја функција во телото, па дури може да ви помогне да ги изгубите несаканите килограми – особено кога ја консумирате пред оброк.

Иако не е магично стапче, пиењето повеќе вода согорува калории и ги намалува желбите за помалку здрава храна. Водата помага во губењето на тежината на неколку начини.

Нема калории, па кога ќе изберете вода наместо шеќерни пијалоци, елиминирате главен извор на дополнителни калории.

Уште повеќе, водата помага да се подобри ситоста, а останувањето хидрирано може да го намали непотребното грицкање, а хидратацијата му помага на вашето тело подобро да ги обработува хранливите материи.

Вода пред оброци за губење на тежина

Со години, диететичарите, лекарите и другите експерти за губење на тежина предлагаат пиење вода пред оброците за да помогне во губењето на тежината – и со добра причина.

Студија објавена во списанието „Obesity“ откри дека дебелите возрасни лица кои пиеле околу 2 чаши вода 30 минути пред оброците изгубиле во просек 2,2 килограми во текот на 12 недели, а 27 проценти од учесниците кои пиеле вода пред оброците, исто така, изгубиле најмалку 5 проценти од нивната телесна тежина. Ова е без никакви други промени во исхраната или навиките за вежбање.

Што би можело да ги објасни овие резултати?

Една веројатна причина е тоа што пиењето вода пред оброк создава чувство на ситост. Кога желудникот малку се истегнува, хормоните на глад како грелинот се намалуваат, што природно може да ја намали количината на храна што се јаде за време на оброкот. Исто така е можно оваа едноставна навика да ги направи луѓето посвесни за своите оброци, па затоа тие забавуваат и обрнуваат внимание на големината на порциите и на сопствените знаци на глад.

Водата, исто така, ги разредува калориите по залак или густината на енергијата.

