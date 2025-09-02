Едноставна вежба што го намалува шеќерот во крвта по јадење

0 SHARES Сподели Твитни

Ненадејните скокови на шеќерот во крвта по оброците се оптоварување за телото. На долг рок, тие можат да го зголемат ризикот од инсулинска резистенција, дијабетес тип 2 и срцеви заболувања. Иако исхраната игра клучна улога, научните истражувања потврдуваат дека лесната физичка активност по оброците може значително да ги ублажи овие скокови. Движењето на мускулите ја стимулира нивната способност да апсорбираат гликоза од крвта и да ја користат како извор на енергија.Француската биохемичарка Џеси Иншаспе предлага едноставна, научно докажана вежба за која не ви е потребна теретана или посебна опрема. Нејзиниот метод помага во стабилизирање на шеќерот во крвта, ја зголемува енергијата и промовира здрав метаболизам, а можете да го правите насекаде.Движење кое делува како „шеќерен сунѓер“Инчауспе препорачува едноставна вежба: стоење на прсти веднаш по оброкот. Само правете го тоа 5 до 10 минути. Ова движење го активира мускулот солеус, кој се наоѓа во долниот дел од ногата, кој е познат по ефикасно согорување на гликозата дури и за време на активност со низок интензитет.Солеусниот мускул се нарекува и „глукозен сунѓер“ бидејќи го црпи шеќерот од крвта за да произведува енергија. На овој начин, спречува ненадејни скокови во нивото на шеќер што често предизвикуваат замор и го нарушуваат метаболичкиот баланс.Како се изведува вежбата?Имплементацијата е многу едноставна:

Стојте или седнете со нозете на подот.

Полека кревајте ги потпетиците, потпирајте се на прстите.

Спуштете ги потпетиците назад на подот.

Повторувајте со стабилно темпо 5 до 10 минути.

Можете да ја правите оваа вежба додека стоите во кујната, ги миете забите или дури и седите на вашето биро. Бидејќи е лесна и без напор, лесно се вклопува во вашиот секојдневен живот.Редовното изведување на оваа вежба носи повеќекратни придобивки:

Го намалува шеќерот во крвта по оброците

Ја подобрува чувствителноста на инсулин

Го намалува ризикот од дијабетес и срцеви заболувања

Промовира подобро варење и циркулација

Ги одржува нивоата на енергија во текот на целиот ден

Благодарение на овие ефекти, телото полесно ги обработува јаглехидратите и останува во рамнотежа, без нагли падови на енергијата.Совети за најдобри резултатиЗа оптимален ефект, се препорачува да се започне со 5 минути вежбање по секој обилен оброк и постепено да се зголемува времетраењето на 10 минути. Можете да ја комбинирате оваа навика со избалансирани оброци што вклучуваат протеини, влакна и здрави масти. Ако кревањето тегови на прсти не ви одговара, лесната прошетка може да биде одлична замена со ист ефект.Научните студии, вклучувајќи ги и оние објавени во списанието „Diabetes Care“, потврдуваат дека активирањето на мускулите по јадење значително ги намалува скоковите на гликоза. Советот на Џеси Инчауспе затоа не е само практичен, туку и научно заснован – како едноставна, но моќна навика за подобро здравје.

