Едноставна навика која го штити мозокот од деменција и го забавува стареењето

Деменцијата засегнала околу 57 милиони луѓе ширум светот во 2021 година, со речиси 10 милиони нови случаи регистрирани секоја година. Тоа е прогресивно невролошко нарушување кое сериозно го нарушува секојдневното функционирање и квалитетот на живот, особено кај постарите лица. Иако неговиот развој е под влијание на бројни фактори, новите истражувања даваат охрабрувачки сознанија – чувството за цел во животот би можело да игра важна улога во заштитата на мозокот, пишува „Тајмс оф Индија“.Научниците од Универзитетот во Калифорнија, Дејвис, откриле дека силното чувство за цел може да го намали ризикот од развој на деменција. 15-годишната студија следела повеќе од 13.000 луѓе над 45 години. Резултатите, објавени во Американскиот журнал за геријатриска психијатрија, покажале дека луѓето кои имале силно чувство за цел имале околу 28 проценти помала веројатност да развијат когнитивно оштетување, вклучително и деменција.Овој позитивен ефект беше забележан кај сите учесници, без оглед на раса, етничка припадност, образование, присуство на депресија, па дури и генетска предиспозиција за Алцхајмерова болест (ген APOE4).Како целта му помага на мозокот да остане силен?Чувството за цел не само што носи емоционална стабилност, туку и конкретни придобивки за здравјето на мозокот. Професорката Ализа Винго, виш автор на студијата, објасни: „Нашите наоди покажуваат дека чувството за цел во животот може да му помогне на мозокот да остане поотпорен како што старееме. Дури и кај луѓе со зголемен генетски ризик за Алцхајмерова болест, чувството за цел беше поврзано со помала веројатност за развој на деменција и подоцнежна појава на симптоми.“Иако учесниците не наведоа директно што им дава чувство на цел, претходните истражувања сугерираат дека таа може да произлезе од различни активности – семејни односи, професионален ангажман, волонтирање, хоби или духовност. Јапонскиот концепт на икигаи (што ви дава причина да станете наутро) сè повеќе се наведува како инспиративен модел.Што му дава смисла на животот?Целта во животот може да биде длабоко лична и да доаѓа од различни извори. За многу луѓе, таа вклучува:

семејни врски, особено грижа за деца и внуци

продолжување на работата или волонтирањето во пензија

духовност и вера

лични интереси и хобија

учење нови вештини или помагање на другите

Овие активности не само што го збогатуваат секојдневниот живот, туку и директно ја промовираат менталната и емоционалната рамнотежа.Целта е едноставна и безбедна превенцијаАвторот на студијата, Николас Ц. Хауард, нагласи колку е важно да се знае дека целта во животот не е луксуз, туку остварлива и корисна реалност:„Иако лековите можат благо да ги забават когнитивните симптоми на Алцхајмеровата болест, тие често доаѓаат со високи трошоци и несакани ефекти. Од друга страна, целта во животот е бесплатна, безбедна и достапна за секого – таа се гради преку значајни односи, цели и активности.“Мислејќи дека тоа може да ви го промени здравјетоВо свет кој често става акцент на физичкото здравје, оваа студија е моќен потсетник за важноста на психолошката благосостојба.Коавторот Томас Винго заклучува: „Она што ја прави оваа студија возбудлива е идејата дека можеме да го подобриме нашето здравје со промена на нашето размислување и емоционалните состојби. Целта во животот е нешто што секој може да го негува. Никогаш не е прерано или прекасно да се прашате: Што му дава смисла на мојот живот?“

