Едноставно и ефтино: Со овие природни мириси, пајаците ќе исчезнат од вашиот дом

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за инсекти, многу луѓе имаат длабоко вкоренет страв од нив, особено од пајаци. Ако сте еден од оние кои се стресираат кога ќе ги видат овие инсекти, треба да обрнете внимание бидејќи се приближува сезоната на парење.

Овие непожелни гости ќе бидат активни до октомври, но за среќа, експертите смислија неколку практични решенија за природно одбивање на пајаците.

Експертите во Magnet Trade ги идентификуваа кујните и бањите како главни цели за пајаците. Бизнис менаџерот на продавницата, Пол Стронг, рече дека на пајаците им е потребна вода и влага за да преживеат.

„Од мијалници и машини за миење садови до топлината од апаратите, кујната и бањата создаваат совршена влажна средина што ги привлекува“, рече тој.

Иако вели дека пајаците се генерално безопасни, сепак не сакаме тие да влезат во нашата храна или да нè плашат. Тој истакнува дека на пазарот има скапи средства против пајаци, но постои подобра опција за овој проблем.

„Користењето природни трикови за да ја завршите работата за вас не е само поевтино, туку методот без хемикалии го прави вашиот дом да изгледа и мириса неверојатно“, рече тој.

Тој ја наведува употребата на кора од лимон како еден од најефикасните методи. Ставањето кора од лимон на прозорците е еден од најлесните и најефикасните трикови.

Втријте кора од лимон на прозорците или на кое било место каде што пајаците имаат тенденција да се собираат, како што се первази и полици за книги. Силниот мирис на цитрус ќе ги одбие и ќе му даде на вашиот дом прекрасен свеж мирис.

Можете исто така да направите свој природен репелент за пајаци со мешање на есенцијално масло (околу 20 капки) и вода во шише со распрскувач.

Прскајте ги аглите на вашиот дом или сите влажни места што привлекуваат инсекти. Најдобрите есенцијални масла што можете да ги користите се чајно дрво, лаванда, нане, цитрус и цимет.

„Силниот мирис на цимет е совршен за одбивање на пајаци. Ставете стапчиња цимет низ куќата или набавете свеќа со мирис на цимет и ќе ги одбивате пајаците за кратко време. Ако циметот не ви е омилен мирис, секоја свеќа што содржи цитронела ќе биде доволна“, додаде експертот.

Пронајдете не на следниве мрежи: