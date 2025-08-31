Едно ново истражување открива уште една голема причина зошто треба повеќе да спиеме: Дали ги забележувате овие појави?

0 SHARES Сподели Твитни

Спиењето игра голема улога за здравјето на секој поединец

Сите сме се чувствувале во одреден момент осамено, некои повеќе, а некои помалку. Во истражувањето на Американската психијатриска асоцијација од 2024 година, околу 1 од 3 возрасни лица во САД изјавиле дека се чувствувале осамено барем еднаш неделно во изминатата година. Но, истражувањето сугерира дека може да има изненадувачки начин да се ублажи ова чувство. Студијата презентирана во јуни ја анализирала врската помеѓу здравјето на спиењето и осаменоста кај 2.297 возрасни американски лица. Откриле дека добар ноќен одмор е поврзан со намалено чувство на осаменост, (препорачаната количина на сон за возрасни е меѓу седум и девет часа), пишува Huff Post.

Секој учесник во студијата пополнил онлајн прашалник за спиење и бил оценет на скалата за осаменост De Jong Gierveld, која ја мери емоционалната и социјалната осаменост. „Емоционална осаменост“ во студијата била дефинирана како недостаток на интимна врска, како што е онаа со партнерот. „Социјална осаменост“ се дефинирала како недостаток на поширока социјална мрежа. Имало посилна врска помеѓу подобар сон и помалку осаменост – особено емоционална осаменост – за помладите возрасни лица, иако истражувачите не биле сигурно зошто.

Потребни се повеќе истражувања за да се разбере зошто помладата возраст може да ја зајакне врската помеѓу спиењето и осаменоста.

„Сакам да видам повеќе студии за да го поддржат тоа откритие, бидејќи има некои спротивставени студии во минатото кои покажаа дека возраста нема никаква врска со оваа корелација“, изјавила Никол Мошфег за Huff Post, клинички психолог за спиење во Лос Анџелес.

Зошто чувството на осаменост може да биде поврзано со начинот на кој спиеме?

Некои претходни истражувања покажале дека осаменоста може да влијае на сонот на една личност, додека други покажале дека лошиот сон може да доведе до чувство на осаменост.

Иако лошиот сон не мора да доведе до емоционален проблем, тоа понекогаш може да биде фактор што придонесува, според психолозите.

Прво, едно лице може да биде помалку заинтересирано за интеракција со другите и да се повлече од социјалните интеракции ако не е добро одморено. Згора на тоа, кога не спиеме доволно не можеме да ги задоволиме потребите на нашето тело.

