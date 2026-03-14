Ед Ширан за здравјето на неговата сопруга: Таа сега е сосема добро, но беше страшно

Ед Ширан отворено проговори за застрашувачкиот момент кога дознал дека неговата сопруга Чери Сиборн има рак и објасни како таа сега се опоравува.

Во една епизода од подкастот „Пријателите чуваат тајни“ со Бени Бланко, Лил Дики и Кристин Баталуко, водителите го замолија Ед Ширан да ги наброи најдобрите и најлошите денови од својот живот.

Ширан рече дека најдобриот ден му бил на свадбата со сопругата Чери Сиборн, додека најлошиот се случил во февруари 2022 година кога неговата сопруга го повикала и му рекла дека има тумор.

Таа објасни дека туморот ѝ бил дијагностициран додека била бремена со нејзината ќерка Јупитер. Кога ја прашале како е сега, Ширан рекла дека се опоравила по операцијата.

„Добро е, имаше операција и беше бремена во тоа време, па беше тешко. За среќа, сега е сосема добро. Беше ужасно“, рече тој.

Во тој период, Ширан се справуваше и со смртта на неговиот близок пријател Џамал ​​Едвардс, кој му помогна во кариерата. Дополнително, се подготвуваше да се брани од тужба за повреда на авторски права за неговата песна од 2017 година „Shape Of You“, која на крајот ја доби.

Ширан рече дека моментот на промена на перспективата го променил начинот на кој ја гледа тужбата против него.

„Бидејќи бев во судска постапка, беше како сè да се градело околу тоа осум години. Потоа, одеднаш, кога бев во судница, тоа повеќе не беше важно. Го градев тоа во главата, а потоа, поради сите тие тешки животни работи што се случија, помислив дека не ми е гајле за исходот од ова“, рече тој.

Зборувајќи претходно за овој стресен период, Ширан зборуваше и за проблемите со менталното здравје што ги имал во тој период.

„Не можеш ништо да направиш во врска со тоа, се чувствуваш немоќен. Почнав да чувствувам дека повеќе не сакам да живеам и тоа го имам цел живот. Се давиш под брановите и не можеш да се извлечеш од тоа“, рече тој.

