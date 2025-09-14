Ед Ширан ја објави песната „Камера“, видео снимено со мобилен телефон во Хрватска: Емотивна посветеност на неговата сопруга

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот музичар Ед Ширан објави музички спот за песната „Камера“, која ја снимил со мобилен телефон за време на престојот во Хрватска. Тој го посветил на својата сопруга Чери Сиборн.Тој им откри на фановите дека првично планирал да користи други снимки, но на крајот решил да ги рекреира важните моменти од нивната врска.„Како што знаете, ние сме двојка која многу ја цени приватноста, па затоа сакавме некои работи да ги задржиме за себе“, напиша тој, меѓу другото. Тие снимаа на Хвар и Сплит, меѓу другите места.Веднаш по видеото за оваа песна, Ширан го издаде својот осми албум насловен „Play“, кој ги освои критичарите уште при првото слушање.

Ед Ширан и Чери Сиборн се меѓу најхармоничните парови на сцената и се познаваат уште од детството. Тие почнаа да се забавуваат во 2015 година. Се венчаа во 2018 година во друштво на семејството и блиски пријатели.Тие имаат две ќерки – Лира Антарктик и Јупитер. На Чери ѝ беше дијагностициран тумор за време на втората бременост, кој беше отстранет. Таа успешно се опорави.

