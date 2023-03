Екпсерт за летање ПРЕДУПРЕДУВА: Никогаш не носете хеланки додека летате со авион

0 SHARES Сподели Твитни

Експерт за летање ја откри застрашувачката причина зошто никогаш не треба да носите хеланки во авион, а исто така советува да не ги соблекувате чевлите додека сте во воздух.

Новинарката за авијација Кристин Негрони со децении пишувала за воздушниот сообраќај и е авторка на бестселерот на Њујорк Тајмс, Детективите за несреќи.

Зборувајќи за Sun, таа објасни дека без разлика колку е примамливо да се чувствувате удобно на вашиот долг лет – веројатно не вреди да се ризикува во случај на катастрофа.

Таа објасни: „Можеби ќе треба да избегате преку пожар во кабината или може да има пожар на земјата откако ќе го напуштите авионот“.

„Сега сите носат хеланки за јога во авиони, но јас ги избегнувам сите вештачки влакна бидејќи е поголема веројатноста да изгорат и да се залепат за вас доколку дојде до пожар“.

„И не ни помислувајте да ги соблечете чевлите бидејќи во истата ситуација би имале прилично болна прошетка до тобоганот за итни случаи и безбедност“.

Таа продолжи: „Ако избегате од авион, подот може да биде многу топол или студен, може да биде покриен со масло или оган, или во поле со пченка – нема да сакате да бидете боси“.

Во другите вести, беше разоткриен урбаниот мит дека отпадот од патничките авиони се ослободува среде лет.

Капетанот на „Ер Канада Дримлајнер“, Даг Морис објаснува дека тоалетите во авионите всушност се сервисираат на аеродромите, на „повеќето копнени постојки на летови на долги релации“.

Отпадот се исфрла од резервоарите за измет кои се сместени на задниот дел од авионот.

Во својата фасцинантна книга This Is Your Captain Speaking (ECW Press), капетанот Морис објаснува: „Постои табла за пристап во близина на задниот дел на авионот, па со цистерна се вшмукува изметот“.

