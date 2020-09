Експеримент што ќе ви докаже зошто децата треба да носат маски на училиште

Заштитните маски се задолжителни во затворен простор, а наскоро и учениците што ќе се вратат на училиште ќе мораат да седат со маски. За ова правило, се разбира, има добра причина.

Многу луѓе сè уште не веруваат дека маските навистина ни помагаат да ја држиме пандемијата под контрола, без разлика што ова е многупати потврдено од страна на експертите.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

