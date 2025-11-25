Експертите ги предупредуваат жените: Никогаш не прскајте парфем на едно место – го ризикувате вашето здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Експертите предупредуваат дека прскањето парфем директно на делот од вратот каде што се наоѓа тироидната жлезда може да биде лоша навика, особено за луѓе на кои веќе им е дијагностициран проблем со тироидната жлезда.

Причината е едноставна: кожата на вратот е тенка, пропустлива и многу реактивна, а делот над тироидната жлезда е особено чувствителен. Алкохолот, фталатите и синтетичките мириси од парфемот можат да предизвикаат иритација, воспаление на кожата или дополнителен стрес врз веќе компромитираното ткиво, се вели во студијата.

Дерматолозите нагласуваат дека овој дел од вратот брзо ги апсорбира супстанциите, додека ендокринолози додаваат дека е подобро луѓето со хипотироидизам, хипертироидизам, автоимуни заболувања (Хашимото, Грејвс) или зголемена тироидна жлезда да избегнуваат сè што може да создаде локална иритација или воспалителен одговор.

Што велат експертите?

Фондацијата за тироидна жлезда на Америка препорачува луѓето со заболување на тироидната жлезда да бидат внимателни со козметиката што се нанесува на вратот, поради можни реакции на хемикалии и потенцијално влошување на локалните симптоми.

Иако парфемот не може директно да ја оштети самата тироидна жлезда, иритацијата на кожата во пределот каде што е најблиску до кожата може да доведе до непријатност, воспаление, црвенило и дополнителен стрес кај заболените.

Како правилно да се нанесе парфем?

Не прскајте директно на средината на вратот. Наместо тоа, нанесете парфем на зглобовите, внатрешната страна на лактот, зад ушите (но не и на предниот дел од вратот), косата или облеката, изберете парфеми без алкохол и без фталати и избегнувајте нанесување на иритирана кожа.

Тенката кожа, хемикалиите и чувствителната жлезда не се најдобрата комбинација, па затоа е подобро да играте на сигурно и да го нанесете мирисот на други места.

Пронајдете не на следниве мрежи: