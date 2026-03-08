Експертите за ментално здравје ги истакнуваат најчестите заблуди за терапиите

0 SHARES Сподели Твитни

Експертите за ментално здравје споделија некои од најчестите заблуди за терапијата и споделија како изгледа терапевтското искуство.

Како што наведува психијатарот Сју Варма, една од вообичаените заблуди е дека одењето на терапија не значи дека нешто не е во ред со вас или дека сте слаби.

„Потребна е храброст за да се размисли за деталите од вашиот живот, шеми и врски. Луѓето кои работат на себе се едни од најхрабрите љубовници што ги познавам“, рече таа.

Исто така, како што тврди тој, една од вообичаените заблуди е дека терапијата треба да се бара само во моменти на криза.

„Многу луѓе доаѓаат веднаш по загуба или големи животни промени како што е раскинување на врска. Ова често ги мотивира луѓето да побараат помош. Сепак, има и такви кои доаѓаат само кога ќе го допрат дното, а потоа исчезнуваат кога работите одат добро, сè додека не се појави следната криза“, тврди таа.

Иако многу луѓе може повремено или поради краткорочни проблеми да бараат терапија, Гитлин тврди дека најуспешните терапевтски искуства не се дефинирани само од катастрофални настани, пишува „Хаф пост“.

„Иако терапијата може да биде корисна во кризни ситуации, луѓето подобро ја разбираат својата состојба кога се здрави. Би ги охрабрила луѓето да продолжат со терапијата кога работите ќе се смират, бидејќи тогаш можат да пристапат кон своите проблеми промислено и без паника“, рече Варма.

Таа истакнува дека една од главните цели на терапијата е да се развие флексибилност во начинот на размислување, поврзување со другите и реагирање на стрес. Процесот ви помага да ги разберете перспективите на другите луѓе, ја зајакнува емпатијата и ве учи на поздрави начини за справување со тешкотии, изразување емоции и продлабочување на односите.

„Многу клиенти веруваат дека ако почнат да земаат лекови, нивните проблеми ќе бидат решени. Лековите можат да бидат корисен дел од третманот во одредени околности и клиентите честопати се чувствуваат подобро со нив. Комбинацијата од лекови и терапија со разговор нуди најголеми шанси за успех“, рече таа.

Психијатарот истакнува дека терапијата со разговор нуди можност за откривање и промена на деструктивните ставови и однесувања што предизвикуваат негативни чувства и може да обезбеди решение, а не само промена во хемијата на мозокот. Таа, исто така, нагласува дека луѓето често прават грешки и им треба време да сфатат работи на почетокот од терапевтското патување.

„Во ред е да се прават грешки и да се откриваат работите на почетокот. Работев со клиенти кои дојдоа на своите први сесии не знаејќи за што да зборуваат или од каде да почнат. Со текот на времето, тие стануваат посвесни за тоа кои теми сакаат да ги допрат во терапијата за да ги анализираат и променат. Друга заблуда е дека поголемиот дел од работата во терапијата ќе биде фокусирана на детството на клиентот. Верувам дека терапијата може подеднакво добро да се фокусира на сегашноста и иднината на клиентот“, рече таа.

Оваа психијатарка, исто така, тврди дека заблудата за лекувањето е верувањето дека лекувањето ќе донесе сигурност во животот. Како што наведува таа, сè во животот е непредвидливо и учењето како да се живее со таа неизвесност го збогатува нашето искуство.

