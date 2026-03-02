Експертите открија алармантен ефект што само една чаша алкохол дневно го има врз вашето тело

0 SHARES Сподели Твитни

Ново истражување покажа дека алкохолот игра многу поголема улога во создавањето на висцерална маст, или масно ткиво во пределот на стомакот, отколку што се мислеше претходно.

Всушност, возрасните кои пијат околу еден алкохолен пијалок дневно имаат поголема веројатност да акумулираат висцерални масти, што е тесно поврзано со срцеви заболувања и дијабетес тип 2. Студијата покажа дека алкохолот може да има значително влијание врз тоа каде се складираат мастите во телото, дури и кај луѓе кои немаат прекумерна тежина.

Наместо само да внесува дополнителни калории, редовното пиење може да го поттикне формирањето на таканаречен пивски стомак, без оглед на вкупната телесна маса.

Истражувањето, објавено во International Journal of Obesity, анализирало речиси 6.000 возрасни лица на возраст од 25 до 75 години вклучени во Oxford Biobank, голема база на податоци дизајнирана да го одрази широко населението на Велика Британија. Учесниците пријавиле колку алкохол пиеле неделно, изразено во стандардни британски единици, каде што една единица одговара на осум грама чист алкохол.

Најмалку пијани биле оние кои консумирале до четири единици неделно, што е приближно еднакво на две чаши пиво или стандардна чаша вино. На другиот крај од скалата биле мажите кои пиеле помеѓу 17 и 98 единици неделно и жените кои консумирале помеѓу 10 и 50 единици. На дневна основа, 17 единици неделно одговараат на приближно шест чаши пиво со просечна јачина или чаши вино, или приближно еден пијалок дневно.

Наместо да се потпираат на телесната тежина или обемот на половината, истражувачите користеле детални скенирања на телото за да видат како се распределени мастите низ целото тело. Овие DEXA скенирања, кои се еден вид рендген, даваат прецизна анализа на основните компоненти на телото: масти, мускули и коски. Висцералните масти се од особена важност бидејќи ги опкружуваат клучните органи како што се црниот дроб и панкреасот, се значително поштетни од помеките поткожни масти и се тесно поврзани со срцеви заболувања и дијабетес.

Скенирањата покажаа дека со зголемувањето на внесот на алкохол, се зголемува и висцералната маст. Оваа поврзаност останала и откако во анализата биле вклучени фактори како што се возраста, пушењето, физичката активност, социјалниот статус и вкупните телесни масти. Мажите во групата со најголема консумација на алкохол имале до 13,5 проценти повеќе висцерални масти од оние кои пиеле најмалку, додека жените во групата со највисока консумација имале зголемување од 17 проценти.

Стандардните мерки како што е обемот на половината честопати не успеваат да ги опфатат овие разлики, што значи дека многу луѓе може да изгледаат здрави, но сепак носат скриени ризици. Анализата, исто така, покажа дека како што луѓето добиваат на тежина, оние кои пијат повеќе имаат поголема веројатност да складираат непропорционално повеќе масти околу внатрешните органи, модел поврзан со повисоки стапки на срцеви заболувања и дијабетес тип 2.

Овие резултати се неконзистентни со постојните препораки за консумирање алкохол. Во Велика Британија, NHS им советува на мажите и жените редовно да пијат не повеќе од 14 единици неделно, идеално распоредени во текот на неколку дена. Во Соединетите Американски Држави, Центрите за контрола и превенција на болести го дефинираат умереното пиење како до еден пијалок дневно за жени и до два пијалоци дневно за мажи.

Но, новото истражување покажува дека дури и пиењето алкохол на овие препорачани нивоа може да го поттикне акумулирањето на метаболички штетни масти. Истражувачите нагласуваат дека студијата не може да докаже дека алкохолот директно го предизвикува овој ефект, бидејќи нивоата на консумирање биле самопријавени, а анализата не ги следела учесниците во подолг временски период, ниту правела разлика помеѓу видовите алкохолни пијалоци. Сепак, бидејќи висцералната маст е еден од најсилните предиктори за срцеви заболувања и дијабетес тип 2, резултатите поставуваат ново прашање за тоа дали одржувањето на витка фигура всушност може да ги неутрализира скриените ризици од редовното пиење.

