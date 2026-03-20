Експертите предупредуваат: цените на нафтата може уште да растат

Конфликтот на Блискиот Исток повторно ја отвора заканата од енергетска криза

Наглиот раст на цените на нафтата на Блискиот Исток може да биде показател за тоа како ќе се движат цените во САД и Европа, доколку Ормутскиот теснец остане затворен подолг период.

На локалните пазари, суровата нафта во Дубаи достигна рекордни 166 долари за барел, додека глобалните репери како Брент и американската WTI се движат околу 100 долари. Оваа разлика, според аналитичарите, укажува на сериозен недостиг на нафта во регионот на Персискиот Залив.

Експертите посочуваат дека ваквата ситуација може да доведе до дополнителен раст и на глобалните цени, особено ако се намалат резервите и снабдувањето остане ограничено. Според анализите, цените на Брент и WTI имаат потенцијал повторно да се зголемат доколку кризата продолжи.

Ормутскиот теснец, низ кој поминува околу една петтина од светската нафта, има клучна улога во глобалното снабдување. Поради актуелните тензии, транзитот низ овој коридор е значително намален, што создава притисок врз пазарите.

Во вакви услови, купувачите бараат алтернативни извори, па нафтата од региони што не зависат од теснецот станува сè побарана. Сепак, експертите предупредуваат дека ниту еден извор не може целосно да го надомести недостигот доколку блокадата продолжи.

Аналитичарите оценуваат дека пазарот во моментов реагира во реално време на случувањата, а идниот тренд на цените во голема мера ќе зависи од тоа колку долго ќе трае ограничувањето на протокот низ Ормутскиот теснец.

Иако глобалните цени растат побавно од локалните во регионот, сепак веќе се забележува значително зголемување. Од почетокот на кризата, цената на Брент е зголемена за над 48 проценти, а од почетокот на годината растот надминува 70 проценти.