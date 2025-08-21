Експертите пресметаа – еве колку го чини војната секој Украинец: Бројката е зачудувачка!

0 SHARES Сподели Твитни

Како што се интензивираат разговорите за иднината на Украина на трансатлантско ниво, едно прашање особено доаѓа до израз – кој всушност ги сноси трошоците . Дебатата за милијарди долари помош за Украина за одбрана од руски напади од февруари 2022 година и дали товарот е праведно распределен, сега доминира во дипломатските разговори.Во ноември минатата година, украинскиот парламент, Врховната рада, одобри рекорден воен буџет од 45,9 милијарди евра за 2025 година , што тогаш претставуваше 26,3% од БДП на Украина или 55% од вкупниот буџет на земјата .Во текот на јули, износот беше ревидиран за да вклучи дополнителни 8,6 милијарди евра за воена поддршка, набавка и производство на оружје, со што вкупниот износ достигна 31% од БДП, или 67% од сите владини расходи . Расходите како дел од буџетот покажуваат колку пари се издвојуваат за специфични приоритети како што е одбраната во споредба со другите расходи. Од друга страна, расходите во однос на БДП го мерат вкупниот износ во споредба со големината на целата економија, вклучувајќи ги приватните компании и другите активности, што помага да се прикаже вкупниот товар врз националната економија.ЕУ потроши 72 милијарди долари за три годиниИако украинскиот буџет за одбрана од 55 милијарди евра ја одразува само потребата за опстанок, вкупните трошоци од војната за Украина се проценуваат на 700 милијарди евра . Таа сума вклучува реконструкција, хуманитарна помош и економски загуби. Трошоците за одбрана претставуваат само еден сегмент од тие трошоци.За споредба, Европската Унија потрошила околу 72 милијарди евра за украинските одбранбени напори за тригодишниот период од 2022 до 2024 година . Ова е околу 0,3% од БДП на ЕУ годишно .Според Стејт департментот, САД издвоиле 57,3 милијарди евра за истиот период , што е значително помалку од 300-те милијарди долари претходно споменати од претседателот Трамп. Ова изнесува само 0,08% од БДП на САД годишно, објавува Dnevno.hr .Иако сумите што ги инвестираат САД и ЕУ во одбраната на Украина се само мал процент од нивниот годишен БДП, за самите Украинци тоа се огромни трошоци .Колку е по лице?Доколку украинскиот воен буџет се подели врз основа на моменталното население од околу 37,86 милиони луѓе (вклучувајќи ги бегалците и внатрешно раселените лица), секој Украинец платил околу 3.424 евра за одбрана во периодот од 2022 до 2024 година , што значи дека годишниот износ по граѓанин е 1.312 евра .

