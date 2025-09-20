Експерт предупредува: Никогаш не смеете да го полните телефонот преку ноќ – правите голема грешка

0 SHARES Сподели Твитни

Професор по информатичка технологија објасни зошто батеријата на телефонот прво се празни.

Ритеш Чуг, професор и експерт од Универзитетот во Австралија, откри трикови за тоа како да го продолжите животниот век на батеријата на мобилниот телефон. Првата грешка што ја прават повеќето луѓе е полнењето на мобилниот преку ноќ, што значително ја оштетува батеријата.

На повеќето паметни телефони од новата генерација им требаат помеѓу 30 минути и два часа за целосно да се наполнат. Полнењето на телефонот преку ноќ, покрај тоа што е непотребно, го забрзува стареењето на батеријата – рече Чуг.

Како батеријата откажува?

Батеријата старее и се влошува побрзо бидејќи батериите се хемиски деградирани поради флуктуациите на температурата и количината на употреба на уредот. Кога се полни преку ноќ, батеријата добива четири пати повеќе енергија отколку што ѝ е потребна.

Добрата вест е дека повеќето уреди автоматски престануваат да се полнат кога батеријата ќе достигне 100 проценти. Проблемот е што апликациите работат во позадина цела ноќ, па нивото на полнење паѓа на 99 проценти. Секој пат кога ова се случува, телефонот се полни сам, што може да ја оштети батеријата со текот на времето – објаснува експертот.

Прашината ја уништува батеријата

Друга работа што е исто така штетна е кога уредот е целосно испразнет, ​​рече Чунг, додавајќи дека оптималното полнење на батеријата е помеѓу 20 и 80 проценти. Друга работа што влијае на животниот век на батеријата е акумулацијата на нечистотија во портата за полнење.

Натрупувањето прашина во портите за полнење на вашиот телефон може да предизвика прегревање и прекин на полнењето. Препорачувам да користите чепкалка за заби и влажна крпа за да се ослободите од сите остатоци што би можеле да го оштетат вашиот телефон. Прво, исклучете го уредот, потоа осветлете го за да видите колку прашина има во него, а потоа нежно отстранете ја со крпа и чепкалка за заби, советува тој.

