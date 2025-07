Експлицитни слики од Канје и Бјанка: Скандалозно се однесуваат, голиот задник е во преден план, а потоа одат чекор понатаму – сите ги гледаат со неверување (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Канје Вест и неговата сопруга Бјанка Ченсори повторно станаа вирални поради видеото од забавата кое не остава многу простор за имагинацијата.Канје Вест и неговата сопруга Бјанка Ченсори станаа вирални откако повторно се појави видео на кое страсно се бакнуваат и допираат јазици на забава .Жешка атмосфера на забавата по доделувањето на Греми наградитеИмено, оваа „размена на нежност“ се случи во февруари, на дива забава по повод доделувањето на Греми наградите , каде што Бјанка ја изведе својата верзија на хитот на Адел „Rolling in the Deep“ на караоке. Само неколку часа претходно, Бјанка ја шокираше публиката појавувајќи се на црвениот тепих во целосно проѕирен мини фустан – без долна облека. На забавата, сепак, таа беше облечена малку по„скромно“, во црн проѕирен комбинезон кој го истакнуваше нејзиниот задник. Канје не можеше да ги тргне рацете од неа и постојано ја држеше, ја галеше по задникот и повремено ја плескаше со рака. Се чинеше како да мислат дека се сами во просторијата и не им е гајле што сите ги гледаат додека тие им се препуштаат на своите страсти.Погледнете ги жешките фотографии од дивата забава во галеријата подолу:Страсни сцени пред камеритеВо видеото што повторно се појави на мрежите, Канје и Бјанка разменуваат страсти пред сите – тој ги поминува рацете по нејзиното тело додека нивните јазици се допираат во јавен излив на страст. Подоцна, кога забавата се приближуваше кон крајот, Канје беше фатен како ја носи Бјанка на грб, без насмевка на лицето, додека го напуштаа местото на настанот во Беверли Хилс.Од провокација до целосно затворањеСнимката од нивната размена на нежност повторно стана вирална токму кога Бјанка слета во Сеул, и тоа целосно закопчана! Во целосен контраст со нејзините претходни провокативни изданија, 30-годишната архитектка не покажа кожа. Носеше црни хеланки, крзнени грејачи за нозе и беж капа преку црната коса, додека лицето ѝ беше прикриено со темни очила кои додаваа мистериозен призвук.After getting kicked out of the 2025 Grammys, Kanye west and wife Bianca Censori were seen being intimate at a Los Angeles afterparty. https://t.co/FIuOhlIm6p— ✫ 𝝟𝝞𝝙𝝢𝝬𝝦𝝦𝝚Ɍ ☁✫ (@kidnxpper2O) February 4, 2025Нивното појавување во Сеул се случи само една недела откако на Инстаграм се појавија провокативни фотографии од Бјанка, кои, според медиумите, ги направил нејзиниот сопруг.

