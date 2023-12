ЕКСПЛИЦИТНИ СЦЕНИ НА МИЛЈАНА КУЛИЌ Ја подигна ноќницата и покажа се, видеото се шири на интернет!

0 SHARES Сподели Твитни

Сите ја чекаат реакцијата на нејзината мајка Марија

Елитната учесничка Миљана Кулиќ секоја сезона ја одбележува со низа скандали, а сега, нагласувајќи колку е задоволна од својот физички изглед, решила да направи сет „вежби“.

Миљана вежбаше на свој начин пред камерите на снимањето, во Белата куќа.

Миљана веднаш почна да тренира во пижами, а поради начинот на тренирање, но и движењата успеа да ги доведе сите гледачи до солзи од смеење.

Оваа снимка предизвика и многу коментари на социјалните мрежи.

View this post on Instagram A post shared by @samo.realno6

„Јас во теретана“ , „Вака тренирам кога се обидувам да ослабам 3 килограми за еден час“, „Еве ме на тренинг“, „Кога се обидувам да летам“ – напишаа во описот корисниците на Инстаграм и Твитер. на видеото на Миљана кое кружи на интернет.

Кулиќ во еден момент на тренингот целосно го покажа задникот , што наиде на критики од одредени фанови, кои сметаат дека таквите сцени повеќе не и одговараат.

Да потсетиме, Миљана Кулиќ и Лазар Чолиќ Ѕола решија да ги закопаат секирата, бидејќи се договорија да бидат во фер односи.

Сепак, Кулиќ не се задоволи со тоа, па реши да се зближи со бившиот.

Имено, Зола моментално е на рехабилитација, каде Кулиќ првенствено разговарал со него, а потоа се вовлекол во неговиот кревет.

