Експлозивна идеја: Трамп е отворен за вооружување на бунтовничките милиции за напад врз Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп е отворен за опцијата да им даде поддршка на групите во Иран кои се подготвени да се фатат за оружје за да го соборат сегашниот систем, според американските претставници.

Оваа идеја би можела да ги претвори иранските фракции, од кои многу се означени и како терористички организации, во копнени сили кои би ја имале, барем реторички, поддршката од Вашингтон.

Како што неименувани претставници објавија за „Вашингтон пост“, Трамп разговарал со курдските лидери во неделата и продолжува да комуницира со други локални лидери кои би можеле да ја искористат моменталната слабост на Техеран за да постигнат напредок на терен.

Курдите имаат значителни воени сили по должината на границата меѓу Ирак и Иран. Покрај тоа, неодамнешните израелски воздушни напади врз позиции во западен Иран ги поттикнаа шпекулациите дека ова всушност е „чистење“ и отворање пат за курдско напредување на иранска територија.

Информациите за разговорот на Трамп со Курдите првпат ги објави порталот „Аксиос“. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, не ги потврди крајните цели на Трамп во врска со овој план во официјална изјава, но изјави дека се воделе дискусии.

„Претседателот Трамп разговараше со многу регионални партнери“, рече Ливит.

Сепак, официјалните лица истакнуваат дека Трамп сè уште не донел конечна одлука по ова прашање. Ова вклучува одлука дали САД директно ќе обезбедат оружје, воена обука или разузнавачка поддршка на антивладините групи.

Да се ​​потсетиме дека кога го најави почетокот на американските и израелските напади врз Иран, Трамп го повика иранскиот народ да се крене и да „ја преземе својата влада“, додавајќи: „Америка стои со вас со огромна сила и разорна сила“.

Сепак, нудејќи барем условна поддршка на вооружените групи на отпор, од кои секоја има различни цели, Трамп сега оди чекор понатаму од едноставно повикување на народно востание.

Неговата активност на социјалните мрежи, исто така, покажува дека американскиот претседател сериозно го разгледува овој пристап. Во вторник, тој двапати сподели колумна во „Вашингтон пост“ во која ја анализира „Трамповата доктрина“.

„Нема потреба од американски инвазиски сили“, напиша колумнистот Марк Тисен во колумна споделена од Трамп, заклучувајќи: „Иранскиот народ е пешадија на терен“.

Сепак, многумина претходно оценија дека Трамп ги преценува способностите на овие актери, првенствено на Курдите, да им нанесат сериозен удар на владините сили.

