Во Киев, ноќните пожари во неколку згради продолжија да горат рано утрово. Украинските медиуми тврдат дека Орешник ќе дејствува, со што ќе се шири паника.Овие пожари се резултат на напад врз воено-индустриската и енергетската инфраструктура на Украина во нејзиниот главен град. Според локалните жители, пожарите се пријавени во областите Десњански и Дарницки во Киев.Според некои извештаи, пожарот ја оштетил Киевската термоцентрала број 6. Електраната се наоѓа во споменатиот округ Десњан и е најмоќната термоцентрала во Киев.Во текот на ноќта беа пријавени пожари на отворено во областа Днепар во украинскиот главен град.Првично, украинските медиуми известија за „заканата на Русија да ја употреби балистичката ракета со среден дострел „Орешник “.„Закана од Капустин Јар . Орешник може да се користи“. Пораките од украинските медиуми ги исплашија жителите на Киев.Сепак, извештаите за употреба на ова конкретно оружје во ноќта на 25 октомври сè уште не се потврдени.Познато е дека се погодени цели во индустриската зона на Харков, каде што се регистрирани напади со беспилотни летала „Геран“. Прелиминарните податоци укажуваат на употреба на најмалку 15 беспилотни летала против цели во јужниот дел на градот.Исто така, постојат извештаи за напади на FAB и UMPK врз цели во Харковскиот регион, како и во агломерацијата Славјанск-Краматорск во ДНР.

