Експлозии и пожар на два руски танкери во Црното Море, Русите тврдат дека наишле на поморски мини

Два руски танкери „Вират“ и „Каирос“, кои пловеле како дел од руската тајна флота, се запалиле во текот на ноќта додека пловеле низ Црното Море.

Танкерот „Каирос“ пловел во близина на турските територијални води кога се случила експлозија и пожар, при што екипажот од 25 морнари бил евакуиран без жртви.

„Каирос“ пловел празен кон црноморското пристаниште Новоросијск за да транспортира нафта од нафтената компанија „Урал“. Иако бродот бил празен, пожарот што го зафатил бил огромен, поради што турските бродови се обидуваат да го изгаснат пожарот.

Турската поморска дирекција соопшти дека пожарот започнал на бродот „Каирос“ на 28 милји од брегот и дека сè уште постои ризик од потонување.

Друг танкер, „Вират“, кој беше надвор од употреба поголемиот дел од годината откако беше погоден од санкции, исто така беше оштетен синоќа во западниот дел на Црното Море.

Руските медиуми јавуваат дека танкерите наишле на поморски мини или биле погодени од украински беспилотни летала, иако никој од украинска страна не потврдил ниту негирал вмешаност во инцидентите во кои биле вклучени танкерите.

