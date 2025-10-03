Експлозија во Белград: Македонец загинал додека подготвувал експлозивна направа за ликвидација

Во експлозија во изнајмен стан на улицата Косовска во Белград, вчера загина лице за кое според српските медиуми постојат индиции дека е државјанин на Македонија. Првичните податоци укажуваат дека несреќата се случила додека мажот составувал импровизирана експлозивна направа, наводно наменета за ликвидација на нарко-дилер во главниот град.

Официјална потврда за идентитетот на загинатиот сè уште нема; во истрагата се вклучени српската полиција, Безбедносно-информативната агенција и Вишото јавно обвинителство во Белград. Извонредни извори за „Курир“ наведуваат дека оперативните податоци упатуваат на врска меѓу експлозивот и криминални пресметки во градот.

Експлозијата била силна — пробиени се преградни ѕидови и подови, скршени се прозорци и оштетени неколку возила паркирани на улицата. Според очевидци и соседи, станот бил изнајмен за живеење. Телото на загинатиот било пронајдено со тешки повреди, а деталите за околностите на смртта ќе ги утврди натамошната истрага.

Бојан Јагодиќ, заменик-командант на Противпожарната и спасувачка бригада при Министерството за внатрешни работи на Србија, опиша дека екипите на терен затекнале урнат ѕид што ги поврзувал двата стана и извршиле пребарување за евентуални повредени. Нема информации за други повредени лица.

Расцепот на истрагата ќе се фокусира на откривање на потеклото на експлозивната направа, на евентуалните врски со организиран криминал и на идентификација на сите вклучени лица. Владините и правосудните служби соопштија дека ќе продолжат со процесуирање и јавноста ќе биде известена по официјалната потврда на фактите.