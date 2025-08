Експлозија во нуклеарната централа Запорожје, чад ја покрива земјата

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) соопшти дека нејзиниот тим експерти во украинската нуклеарна централа Запорожје (ЗНПК) слушнал експлозии и видел чад над блиската локација.Нуклеарната централа објави дека еден од нејзините помошни објекти бил нападнат во саботата, се вели во соопштението на агенцијата.„Помошниот објект се наоѓа на 1.200 метри од границите на ЗНПК, а тимот на МААЕ сè уште можеше да види чад од таа насока денес попладне.“#BREAKING #UKRAINE #UCRANIA🔴 UKRAINE :📹 AN AUXILIARY FACILITY OF UKRAINE’S ZAPORIZHZHIA NUCLEAR POWER PLANT (ZNPP) WAS HITZNPP is Europe’s largest nuclear plant, under Russian control since 2022The IAEA reported its team at Zaporizhzhia Nuclear Power Plant heard… pic.twitter.com/MSeeXGYnlh— LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) August 2, 2025МААЕ одигра клучна улога во заштитата и следењето на состојбата и безбедноста на нуклеарните централи во Украина од руска инвазија во 2022 година.Агенцијата редовно испраќа тимови експерти на локации со активни реактори во регионите Ривне и Хмелницки на западот од земјата, а тие се постојано присутни во електраната Запорожје од септември 2022 година.Електраната е под руска контрола од март 2022 година.



