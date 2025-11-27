Експлозија во Русија: Украинците силно нападнати, базата во Грозни е во пламен (видео)

На 27 ноември, силна експлозија ја потресе воената база „Север-Ахмат“ во Грозни, главниот град на Чеченија, која ја управува рускиот сојузник Рамзан Кадиров.
Според извештаите на Телеграм каналот, причина за експлозијата бил напад од украински дрон, иако ниту Украина ниту Русија официјално не го објавија инцидентот.
south #Russia strike drones hit the Chechen "Akhmat"-North Russian Guard regiment located in the Baysangurov district of #Grozny #Caucasus pic.twitter.com/4pcDaksTHN— C4H10FO2P (@markito0171) November 27, 2025
Засегнатата база припаѓа на 78-от моторизиран полк за специјални намени на руската армија, познат како „Север-Ахмат“, каде што се стационирани силите на Кадиров.
Ова е четвртиот регистриран напад со беспилотни летала врз Чеченија од почетокот на војната во Украина.
There's another hit too in Grozny, in Russia's Chechnya region.@Exilenova_plus, which publishes this video, estimates it may be a strike on Military Unit 65384, where the 291st Guards Motor Rifle Regiment is stationed. pic.twitter.com/fScwizSGjJ— Tim White (@TWMCLtd) November 27, 2025
Претходни напади беа пријавени во октомври и декември минатата година, вклучувајќи го и нападот врз Универзитетот на руските специјални сили во Гудермес, за кој се шпекулираше дека е извршен од соседните републики. Чеченските сили, познати како Кадировци, активно се борат на страната на Русија во војната во Украина.
