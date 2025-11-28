Експлозија на танкер во Црното Море, се сомнева дека наишол на мина

Турската компанија „Трибека“, која обезбедува услуги за сите бродови што се закотвуваат во турските пристаништа, денес објави дека машинската просторија на танкерот „Каирос“, кој се наоѓал во Црното Море северно од Босфорскиот теснец, била погодена од експлозија и пожар, и дека се сомнева дека експлозијата е предизвикана од мина.

Танкерот што пловел под знамето на Гамбија бил на околу 52 милји северно од Босфорот кога се случил инцидентот, пренесува „Ројтерс“.

Во соопштението се вели дека извештаите укажуваат дека бродот можеби наишол на мина и е во опасност од потонување.