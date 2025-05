ЕКСПО ОСАКА 2025: Културна изложба и музички настапи

0 SHARES Сподели Твитни

Денес, во Кјото, Јапонија, се сретнав со Шуничи Токура, Комесарот за културни врски на Јапонија, заедно со Игор Јанушев, генерален секретар на Владата на Македонија, и Андријана Цветковиќ, прв амбасадор на Македонија во Јапонија. Нашето средба беше фокусирана на потврдување и анализа на напредокот во соработката меѓу нашите две земји, а исто така и за утврдување на идни проекти во сферата на културата и туризмот. Со гордост истакнав дека минатогодишниот билатерален договор резултираше со значително зајакнување на нашите културни врски.

Во оваа насока, потенцирав дека учеството на Македонија на ЕКСПО ОСАКА 2025 ќе биде клучно, особено преку изложба која нè поврзува со делото на познатиот архитект Кензо Танге и дополнителни културни активности. Овие акции вклучуваат настапи на Националниот ансамбл за македонски игри и песни „Танец“, концерти на Ана и Игор Дурловски, Кирил Џајковски, и настап на џез гитаристот Владимир Василески Четкар.

При потпишувањето на Меморандумот, нагласив дека размената на искуства за управување со УНЕСКО локалитети е особено значајна. Јапонските методологии за создавање планови за управување и нивната одржливост претставуваат одлични модели од кои можеме многу да научиме. Изразив интерес за спроведување заеднички работилници, особено во областите на конзервација на културното наследство и дигитализација, кои ќе бидат од фундаментално значење за нашиот сектор.

На крај, ја истакнав важноста на јапонската поддршка преку донации и проекти кои силно придонесуваат за економскиот и социјалниот напредок на Македонија. Соработката на меѓународно ниво и промоцијата на македонската култура остануваат наши главни приоритети, и уверив дека Македонија и понатаму ќе работи на своето присуство на значајни културни настани во Јапонија.

