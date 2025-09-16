Екстремната десница станува сè посилна во Германија, АфД го подобри својот резултат дури и на западот од земјата

0 SHARES Сподели Твитни

Германската крајно десничарска партија Алтернатива за Германија (AfD) постигна значаен пробив во најнаселената сојузна држава на локалните избори во неделата, влегувајќи во вториот круг за градоначалник за прв пат и нагласувајќи ја својата привлечност надвор од своето источно упориште.Конзервативните христијански демократи (CDU) останаа најсилната партија во целина, но поддршката за нивните национални коалициски партнери, социјалдемократите (SPD), ослабе во Северна Рајна-Вестфалија (NRW), западна покраина со повеќе од 18 милиони луѓе, додека AfD речиси го зголеми својот резултат од пред пет години, достигнувајќи 14,5 проценти.„АфД повеќе не може да се избегне во НРВ“, радосно објави лидерката на партијата, Алис Вајдел.Гласањето беше првиот тест за несигурната коалиција на канцеларот на ЦДУ, Фридрих Мерц, со СПД, за која критичарите велат дека не успева да се справи со слабата економија и загриженоста на гласачите за имиграцијата.Борбата против миграцијата е приоритет за AfD, која во февруари стана втора најголема партија во Германија и ја доби поддршката од технолошкиот милијардер Илон Маск.Иако уделот на AfD беше малку помал отколку во февруари, нивните кандидати за градоначалници за прв пат се пласираа во вториот круг во три града во густо населениот Рурски басен, поранешен индустриски центар – Гелзенкирхен, Дујсбург и Хаген.Конзервативците на Мерц освоија 33,3% од гласовите, што е за околу еден процентен поен помалку во однос на пред пет години. СПД падна на 22,1% од 24,3%.Конзервативните христијански демократи (CDU) останаа најсилната партија во целина, но поддршката за нивните национални коалициски партнери, социјалдемократите (SPD), ослабе во Северна Рајна-Вестфалија (NRW), западна покраина со повеќе од 18 милиони луѓе, додека AfD речиси го зголеми својот резултат од пред пет години, достигнувајќи 14,5 проценти.„АфД повеќе не може да се избегне во НРВ“, радосно објави лидерката на партијата, Алис Вајдел.Гласањето беше првиот тест за несигурната коалиција на канцеларот на ЦДУ, Фридрих Мерц, со СПД, за која критичарите велат дека не успева да се справи со слабата економија и загриженоста на гласачите за имиграцијата.Борбата против миграцијата е приоритет за AfD, која во февруари стана втора најголема партија во Германија и ја доби поддршката од технолошкиот милијардер Илон Маск.Иако уделот на AfD беше малку помал отколку во февруари, нивните кандидати за градоначалници за прв пат се пласираа во вториот круг во три града во густо населениот Рурски басен, поранешен индустриски центар – Гелзенкирхен, Дујсбург и Хаген.Конзервативците на Мерц освоија 33,3% од гласовите, што е за околу еден процентен поен помалку во однос на пред пет години. СПД падна на 22,1% од 24,3%.

Пронајдете не на следниве мрежи: