Екс директорот на АНБ Виктор Димовски за денеска најави аргументиран одговор за наводите изнесени на брифинг во АНБ за следење и прислушување

Поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност (АНБ), Виктор Димовски, се огласи по повод наводите дека додека раководел со институцијата, се вршело незаконско следење и прислушување. Во кратка објава на социјалните мрежи, тој порача:

„Денес е ден за славење, а од утре аргументиран одговор на наводите од брифинг во АНБ одржан деновиве…“.

Оваа негова изјава доаѓа во контекст на најновите информации од АНБ, според кои до Јавното обвинителство биле доставени три известувања за поранешен директор и група вработени поради индиции за незаконско и непрофесионално постапување во периодот 2019–2024 година. Порталот „Плусинфо“ веќе објави дека таргети биле премиерот Христијан Мицкоски, обвинителката Вилма Русковска, новинарите Кристијан Ландов и Љупчо Златев.

Николоски: Процесуирање на виновните за злоупотребата ан тајните служби и прислушувањето од 2019-2024 годинa

Димовски најави дека веќе одденеска ќе излезе со став и аргументиран одговор на изнесените тврдења.

