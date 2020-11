„Електронска кожа“ – иднината на технологијата е на дофат

Паметните рачни часовници стануваат сѐ попопуларни од година во година, но се чини сега добиваат конкуренција.

Научници од Колорадо работат на иднината на технологијата – изумот „електронска кожа“ кој ќе ги замени гаџетите и истовремено ќе ја намали количината на електронски отпад.

Според досегашните сознанија, овие „фластери“ ќе може да ги мерат отчукувањата на срцето, бројот на направени чекори, потрошени калории и слични параметри што ги покажуваат паметните часовници и ќе можат да се носат на кој било дел од телото.

A new “electronic skin” device can stretch by 60% in any direction without losing any functionality.

