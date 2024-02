Елитната морска бригада претрпе сериозни загуби: Шок на јужниот фронт, остана без модерни тенкови, нападот го предводи стариот Т-55

0 SHARES Сподели Твитни

Руската 810-та бригада, наводно, е принудена да користи 70-годишни тенкови Т-55 на украинскиот фронт .

Познатата бригада на советската морнарица, со седиште во Севастопол, поседуваше баталјон тенкови Т-55 од 1950-тите. Истата бригада, која денес се бори во Керсон на југот на Украина, има баталјон од тенкови Т-55 од 1950-тите.

Сепак, ова не се истите тенкови Т-55.

Американскиот весник Форбс наведува дека 810-та бригада влегла во војната во Украина со релативно модерни тенкови Т-80. Но, бригадата, наводно, била уништена двапати од украинските војници, па останала без повеќето (aко не и сите) од нејзините помодерни тенкови.

Поради ова, бригадата мораше да се опреми со старо оружје што Кремљ го извади од складиштето. Тенковите Т-55 што ги користи бригадата беа споменати во неодамнешниот извештај на руската телевизија.

Не е тајна како завршила 810-та бригада во осумдесеттите. Бригадата, која има 2.500 војници и некогаш се сметаше за елита, беше лоцирана во регионот Керсон за време на првата голема украинска контраофанзива во есента 2022 година.

Во средината на септември истата година, Украина тврдеше дека бригадата е намалена за 15 отсто од нејзината жива сила и дека преживеаните војници одбиваат да се борат. Кремљ ја обнови бригадата на крајот на 2022 година и почетокот на 2023 година, по што беше испратена во Запорожје.

Украинските сили започнаа нова контраофанзива во јуни 2023 година и успејаа во бавни и скапи напади преку ровови и мински полиња за да напредуваат околу 16 километри до Мелитопол. Украинците изгубија илјадници војници и стотици возила, но на Русите им нанесоа еднакви загуби.

– 810-та бригада е целосно поразена и целосно претепана – изјави за Воената зона во септември шефот на украинската разузнавачка служба, генерал-полковник Кирило Буданов.

Маринците ги заменија падобранците во Запорожје, давајќи ѝ можност на 810-та бригада за второ обновување.

КАТАСТРОФАТА КАЈ КЕРСОН

До есента минатата година, бригадата се врати во Керсон. Дотогаш, Украинците веќе напредуваа до реката Днепар, која го сече регионот од исток кон запад. Маринците од украинската 35-та бригада ја преминаа реката во октомври и го фатија мостот во малото рибарско село Кринки на левиот брег.

Побројните украински маринци, со поддршка на агресивни беспилотни летала и електронско заглавување, ја поразија 810-та бригада на левиот брег и на тој начин го нанесоа третиот сериозен пораз за само 20 месеци. Руските единици на левиот брег на реката заедно изгубија најмалку 157 возила, вклучително и најмалку 19 тенкови.

⚡️T-55M1 tank with no dynamic protection. The tank belongs to the 🇷🇺810th Separate Marine Infantry Brigade of the Russian Navy and is used on the left bank of the Kherson region. The Russians claim that the tank is firing on the right bank of the Kherson region due to closed… pic.twitter.com/r8RS0XDEwS— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 30, 2024

Веројатно досега 810-та бригада ги изгубила и ги заменила сите триесет тенкови кои биле во првичниот баталјон. Очигледно е дека Кремљ повеќе не може да произведе доволно тенкови Т-80 за целосно да ги замени истите модели кои бригадата постојано ги губи.

Тоа не треба никого да изненади.

Аналитичарите во Oryx велат дека руските вооружени сили изгубиле околу 2.500 тенкови од сите модели од февруари 2022 година. Тој број е речиси еднаков на бројот на активни тенкови што ги имаше Русија пред почетокот на војната. Во 2022 и 2023 година, Кремљ успеа да изгради или врати од складиштето најмалку 2.000 заменски тенкови, но стотици од нив се Т-62 од 1960-тите или Т-55 од 1950-тите.

Некои од овие застарени тенкови беа надградени пред да пристигнат на фронтот, но некои од тенковите Т-55 кои беа префрлени во 810-та бригада воопшто не беа модернизирани. Тие тенкови, наводно, сè уште ги имаат нивните оригинални буриња од 100 мм и оригиналниот инфрацрвен двоглед, односно оригиналниот оклоп.

Се чини дека единствената дополнителна заштита беше обезбедена од несмасните штитови што техничарите ги завариле на одбранбените со надеж дека ќе предизвикаат детонација на украинските дронови пред да стигнат до тенкот.



