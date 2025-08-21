Повеќе од 30 припадници на елитната 83-та руска воздушно-десантна бригада намерно се раниле себеси и своите соборциза да лажираат повреди во борба и нелегално да соберат отштета до 37.000 долари по лице, откри истрагата на Главниот воен истражен оддел на Истражниот комитет на Русија, објави Јунајтед24.

Според истрагата, војниците намерно си нанеле рани од огнено оружје, кои потоа лажно ги претставиле како повреди здобиени во борба.

Таквиот статус им овозможил да добијат финансиска отштета, платено отсуство и преференцијален медицински третман. Вкупната штета се проценува на повеќе од 2,5 милиони долари. Некои од лажните повреди послужиле и како основа за доделување државни одликувања, како што се Орденот за храброст и Медалот „За храброст“.

Високи офицери исто така биле вклучени во измамата, вклучувајќи го полковникот на гардата Артем Городилов, поранешен командант на бригадата, и потполковникот Константин Фролов, кој ја предводел групата за специјални операции. И двајцата се изјаснија за виновни и одлучија да сведочат против своите другари.

Судските записи откриваат дека Фролов официјално пријавил четири борбени повреди за време на неговата служба, иако носел ознаки за пет помали и две сериозни рани на униформата.

Истражителите утврдиле дека ниедна од повредите не е здобиена во борба. Фролов признал дека ги замолил своите другари да пукаат во него, внимавајќи да ги избегне виталните органи, сè со цел да обезбеди исплата од 37.000 долари.

Полковникот Городилов сега се соочува со обвиненија за измама од големи размери, додека Фролов е обвинет за измама, поткуп, нелегално поседување оружје, муниција и експлозивни направи.

Најновите обвиненија против Фролов се поврзани со откривањето на скривалиште во самопрогласената Народна Република Луганск, каде што складирал три конфискувани пиштоли, пушка, муниција и неколку мини и гранати.

Истражителите, исто така, ги негираа некои медиумски извештаи за Фролов, вклучително и приказните дека посвоил девојче спасено од гранатирање или дека командувал со најефикасниот снајперски тим.

Овој случај се случува во време кога Русија, наводно, враќа поранешни воени заробеници директно на бојното поле кратко време по размената со Украина, честопати без потребната медицинска нега или формална демобилизација.

Исто така, имало случаи каде што истите војници биле повторно заробени во рок од само неколку недели.