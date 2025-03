Елтон Џон се пожали: „Немам голема куќа, па 15.000 наочари ги чувам во складиште“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Елтон Џон откри дека поседува 15.000 пара очила за сонцеЛегендарниот музичар Елтон Џон е познат по своите чудни очила речиси исто колку и неговите огромни хитови. Сега тој откри дека неговата колекција на очила е толку голема што дури и неговата мега палата во Виндзор не е доволно голема за да ги складира сите.How many sunglasses does Elton John own? And how does he want to be remembered? https://t.co/wK4ouP0s5M pic.twitter.com/pG6bxogvUX— georgszalai (@georgszalai) March 27, 2025Елтон настапи со Бренди Карлајл на лондонскиот Паладиум во средата навечер и му беа поставени различни прашања – од оние за неговата кариера до неговите скриени хоби.На прашањето на канадскиот актер Ден Леви колку очила има, Елтон одговори: „Навистина не знам. Ги чуваме во складиште бидејќи немам толку голема куќа, но би рекол, претпоставувам меѓу 10.000 и 15.000 илјади.Ова насмеа многумина, а Бренди додаде: „Сега не се чувствувам лошо за мојата колекција на чевли.Инаку, замокот на Елтон Џон во Стариот Виндзор е на само 10 минути возење од замокот Виндзор и се наоѓа на 37 хектари земја. Големата куќа била изградена во 1500-тите за хирургот на кралот Хенри VIII, специјално поставена на повидок од замокот Виндзор, така што доколку се подигне знаме од дворот, лекарот може да го види и да притрча на помош на кралот.Реновирана во 1989 година, вилата има осум спални соби, пет соби за гости, соба за билијард, па дури и терен за сквош. Ја купил во 1974 година за 480.000 евра, што е еквивалентно на 6,2 милиони евра денес, а тоа е само една од многуте куќи во сопственост на поп ѕвездата. Елтон поседува и две соседни дворци во Беверли Хилс и разни куќи за одмор низ Европа. Но, неговата палата во Вудсајд – во близина на местото каде што живеела неговата сестра – е негова гордост и радост.Elton John surrounded by his record collection at home in Windsor, England, 1970s. pic.twitter.com/GfQ1wI92Ql— Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) April 15, 2024Во текот на целата вечер, Елтон и Бренди добиваа голем број видео пораки од бројни обожаватели и колеги, меѓу кои и Ед Ширан и Дуа Липа.Но, кога се пуштила снимката на Сем Смит, Елтон бил збунет и морал да го праша Бренди кој е.Тој и Сем долго време се поддржуваа еден со друг, Елтон дури и го интервјуираше Смит за списанието Attitude во 2017 година.И покрај тоа што продаде повеќе од 300 милиони албуми ширум светот и со девет албуми кои го достигнаа првото место во ОК, Елтон рече дека сака да биде запаметен по една работа – тоа што е добар татко.Суперѕвездата, кој ги има синовите Захари и Илија со неговиот партнер, продуцентот Дејвид Фурниш, рече дека неговите „момчиња се најголемиот подарок“.Elton John outside his home at Caribou Ranch in the Rocky Mountains, 1974. 📷 Terry O´Neill. pic.twitter.com/NZztThBWw4— hold.btc (@BoredWeb3) December 23, 2020„Ме учат нешто секој ден и единственото нешто што сакам да го напишам на мојот споменик е: „Тој беше одличен татко““, признал тој.Тој претходно најави дека повеќе нема да гостува.“После Гластонбери реков дека нема да одам на турнеја и дека нема да одам на турнеја. Но, би бил идиот ако не одвојам време да отсвирам дел од албумот и да играм со Бренди, со кој никогаш порано не сум свирел”, додаде тој.



Пронајдете не на следниве мрежи: